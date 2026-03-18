悶死4月兒藏屍6年丟棄 判入獄2年

基隆市黃姓男子八年前不滿四個月大的兒子哭鬧，竟拿橢圓型抱枕蓋住男嬰致身亡，事後將屍體藏在行李袋六年，二○二三年扔到山坡下，因兒子屆就學年齡未入學，社政機關報警協尋才東窗事發，最高法院依過失致死、遺棄屍體罪判黃男兩年徒刑定讞，確定入獄。

二○一八年三月，黃妻外出工作，留黃男在家中照顧男嬰，因男嬰哭鬧吵到他睡覺，黃男隨手將床鋪上的抱枕放在嬰兒臉上掩蓋哭鬧聲，再呼呼大睡。

黃妻下班發現兒子無呼吸心跳，送醫急救不治。男嬰死後，被放在行李袋中，後來夫妻分居並離異，黃男獨自隨身攜帶藏放在居所內，直到二○二三年底，才將屍袋丟棄山坡。

黃男說，兒子是因他疏失死亡，他很後悔，「想把小孩留在身邊」。前妻表示，黃男有反省，她知道他不是故意的，沒有要提告。

一審認為黃男是一時失慮，犯後深表悔悟，考量還有其他幼兒待養育，再次犯案可能性低，依過失致死、遺棄屍體罪判處兩年徒刑，緩刑四年。

案經上訴，台灣高等法院認為，黃男案發前已多次以枕頭覆蓋男嬰面部，經妻子制止仍不改，非單純一時疏於注意，且黃男得知社會局及員警積極尋覓男嬰時，還和妻子討論如何因應，謊稱男嬰交由友人照顧。

另黃妻母親作證指出，黃男與妻子共生下四名子女，除身亡男嬰外，其他全由她照顧，兩人未曾支付任何照顧費用。