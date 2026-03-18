聽新聞
0:00 / 0:00

悶死4月兒藏屍6年丟棄 判入獄2年

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

基隆市黃姓男子八年前不滿四個月大的兒子哭鬧，竟拿橢圓型抱枕蓋住男嬰致身亡，事後將屍體藏在行李袋六年，二○二三年扔到山坡下，因兒子屆就學年齡未入學，社政機關報警協尋才東窗事發，最高法院依過失致死、遺棄屍體罪判黃男兩年徒刑定讞，確定入獄。

二○一八年三月，黃妻外出工作，留黃男在家中照顧男嬰，因男嬰哭鬧吵到他睡覺，黃男隨手將床鋪上的抱枕放在嬰兒臉上掩蓋哭鬧聲，再呼呼大睡。

黃妻下班發現兒子無呼吸心跳，送醫急救不治。男嬰死後，被放在行李袋中，後來夫妻分居並離異，黃男獨自隨身攜帶藏放在居所內，直到二○二三年底，才將屍袋丟棄山坡。

黃男說，兒子是因他疏失死亡，他很後悔，「想把小孩留在身邊」。前妻表示，黃男有反省，她知道他不是故意的，沒有要提告。

一審認為黃男是一時失慮，犯後深表悔悟，考量還有其他幼兒待養育，再次犯案可能性低，依過失致死、遺棄屍體罪判處兩年徒刑，緩刑四年。

案經上訴，台灣高等法院認為，黃男案發前已多次以枕頭覆蓋男嬰面部，經妻子制止仍不改，非單純一時疏於注意，且黃男得知社會局及員警積極尋覓男嬰時，還和妻子討論如何因應，謊稱男嬰交由友人照顧。

另黃妻母親作證指出，黃男與妻子共生下四名子女，除身亡男嬰外，其他全由她照顧，兩人未曾支付任何照顧費用。

最高法院 屍體 社會局

延伸閱讀

桃園蘆竹驚世女婿釘死房門縱火燒丈母娘險出人命 一審判8年8月

影／美髮師情人節砍死男大生…檢方今剖驗 友人為死者喊冤

網紅貪圖流量惡搞商場食物 二審判更重

好心代收包裹出事！鄰居比特犬撲出把老婦咬到滿臉血 丈夫揭心寒內情

相關新聞

獨扛家計 拔河冠軍國手 為3千元淪賣簿手

曾代表國家赴歐洲比賽奪冠的台北市立景美女中拔河隊前張姓女隊員，將帳戶以三千元提供詐團當「賣簿手」遭起訴，台北地院調查，張女因家逢變故須一人扛家計，不得已鋌而走險，依洗錢罪輕判有期徒刑二月，併科罰金二千元，宣告緩刑兩年。

背債調查官悔當收簿手 當庭哭求輕判

近來不少社會菁英因經濟壓力，為生存只好成為詐團收簿手，時任調查局高雄市調查處調查官劉晉庭，因投資虛擬幣失利欠債上百萬元，趁假日替詐團「打工」當收簿手，劉男坦承自己不僅慎犯錯，希望能彌補，請求法官從輕發落。

想赴日參加兒畢典 柯文哲聲請暫解境管遭駁回

民眾黨前主席柯文哲因京華城等案限制出境，因長子柯傅堯日本東京大學博士班畢業典禮本月廿四日舉行，他聲請解除限制出境三天；台北地院審查認為，我國與日本無司法互助引渡機制，柯文哲不是畢典必要參與人，昨駁回聲請，可抗告。

Ａ詐團 吞毒品 前警員二審仍重判五年

台北市警士林分局警備隊員陳信安勾結前員警張晉維及共犯林博涵、丘翊廷，四人計誘毒販以冰糖、白糖調包或直接偷走一千三百克Ｋ他命。一審依公務員侵占職務上非公用私有財物、圖利罪，判處四人各五年二月、五年、三年五月及三年二月徒刑，台灣高等法院昨改判陳男四年十一月徒刑，其餘上訴駁回。

悶死4月兒藏屍6年丟棄 判入獄2年

基隆市黃姓男子八年前不滿四個月大的兒子哭鬧，竟拿橢圓型抱枕蓋住男嬰致身亡，事後將屍體藏在行李袋六年，二○二三年扔到山坡下，因兒子屆就學年齡未入學，社政機關報警協尋才東窗事發，最高法院依過失致死、遺棄屍體罪判黃男兩年徒刑定讞，確定入獄。

律師遭甩巴掌沒逮捕挨轟 台中地院深夜道歉...辯稱：法警不知是否受傷

台中林姓女子因恐嚇3名女律師今（17日）台中地院開庭審理，未料林卻當眾朝準備旁聽的台中律師公會理事長吳中和狠甩一巴掌，法警站在一旁沒逮捕她，引爆在場律師們怒火；中院深夜回應稱「法警無從立即判斷吳是否受傷」，8分鐘後轄區警方到場，基於機關職權尊重才沒逮捕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。