律師被恐嚇案 公會理事長旁聽挨巴掌

林女朝中律公會理事長吳中和甩巴掌，法警就站在一旁目睹但沒依現行犯逮捕林。圖／讀者提供 曾健祐

台中市去年有三名女律師接連遭對造林姓女子攻擊、恐嚇，林女被起訴審理時，台中律師公會理事長吳中和到庭旁聽，又遭林女死亡威脅；昨下午開庭前，林女當眾朝吳男猛甩一巴掌，法警未依現行犯逮捕，法官還裁定不公開審理，引起律師極大不滿，痛批律師尊嚴在台中地院蕩然無存。

台中地院二月開庭時，吳中和關心公會律師遭林女恐嚇案，到庭旁聽，林女不僅違規當庭拍照、還嗆要殺吳男，昨天開庭前，有廿名律師披白袍打算旁聽、聲援。

林女先在法庭外走廊挑釁律師，並當眾狠甩吳中和一個巴掌，驚動所有到庭律師，眾人異口同聲直呼「現行犯」，林女卻持續辱罵三字經，並拍落其他律師手機、腳踹在場記者。

法警見狀將林女圍住，眼見其他律師拿手機錄影蒐證，卻以法庭區不能錄影等理由告誡，不少律師直言，林女就是現行犯，法警沒逮捕，還要他們不能錄影，侵害被害人蒐證權。

法院開庭前，承審法官吳欣哲稱本件是公開審理，照程序處理，但林女不配合人別訊問，法官裁定即刻起改不公開審理，要求所有旁聽人離席。

現場律師抱怨，法官態度消極，對被告無強制作為，反而下令清場，實在太扯，律師執業安全、尊嚴在台中地院蕩然無存。吳中和也質疑，若換作法官、檢察官被攻擊，是否會當庭逮捕、馬上收押？

律師質疑，本案非國家安全秘密、性侵或智慧財產案件，有何不公開審理理由？法官若認有害法庭安全之虞，應是制止被告，而不是趕走律師，台中地院截至昨晚未回應。