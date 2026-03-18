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想赴日參加兒畢典 柯文哲聲請暫解境管遭駁回

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

<a href='/search/tagging/2/民眾黨' rel='民眾黨' data-rel='/2/148181' class='tag'><strong>民眾黨</strong></a>前主席柯文哲涉<a href='/search/tagging/2/京華城' rel='京華城' data-rel='/2/115112' class='tag'><strong>京華城</strong></a>等案被限制出境，他聲請解除限制出境三天，想赴日本參長子柯傅堯博士班畢業典禮，但昨天遭台北地院駁回。本報資料照片
民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案被限制出境，他聲請解除限制出境三天，想赴日本參長子柯傅堯博士班畢業典禮，但昨天遭台北地院駁回。本報資料照片

民眾黨前主席柯文哲因京華城等案限制出境，因長子柯傅堯日本東京大學博士班畢業典禮本月廿四日舉行，他聲請解除限制出境三天；台北地院審查認為，我國與日本無司法互助引渡機制，柯文哲不是畢典必要參與人，昨駁回聲請，可抗告。

柯文哲本月九日委託辯護律師蕭奕弘、黨發言人陳智菡向法院遞狀聲請暫時解禁，檢附東京大學電子郵件邀請函的副本。

狀子指出，柯傅堯已完成日本東京大學系統創新工程研究所博士學位，將於三月廿四日舉行學位授予儀式，他身為家屬受邀請到場觀禮，請法院兼顧家庭人倫、人權保障及刑事程序順利進行，准予暫時解除廿三至廿五日三天的限制出境、出海處分。

合議庭發文台北地檢署函詢意見，檢方表示，司法實務上沒有配戴電子腳環出境的前例可循，建請駁回聲請案。

裁定指出，邀請函載明柯傅堯二○二五年十月完成學業，所修業系所學位授予典禮三月廿四日舉行，柯文哲是否前往，不是儀式能否如期舉行的要件；柯文哲不是「必要參與人」，無法以柯文哲與兒子具有「親屬關係」、有「父子情感」而有暫時解除禁令親自到場參加的必要。

裁定顯示，柯文哲提出東京大學邀請函作為附件，但就行程規劃、是否提出相應的擔保都付之闕如，且聲請解禁的返國日為三月廿五日，距離案子宣判僅一日之差，以我國目前的外交處境，與日本並無司法互助引渡機制。

裁定書認為，若准予柯文哲暫時解除限制出境，如他無意返台，難確保後續刑事審判進行及刑罰執行，考量檢方也認為柯未提出能擔保避免逃亡的具體方案，其主張與司法實務上通案作法不合，應駁回聲請案。

京華城 民眾黨 陳智菡

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