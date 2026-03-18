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背債調查官悔當收簿手 當庭哭求輕判

聯合報／ 記者曾健祐王聖藜／連線報導

近來不少社會菁英因經濟壓力，為生存只好成為詐團收簿手，時任調查局高雄市調查處調查官劉晉庭，因投資虛擬幣失利欠債上百萬元，趁假日替詐團「打工」當收簿手，劉男坦承自己不僅慎犯錯，希望能彌補，請求法官從輕發落。

此外，天后蔡依林舞蹈恩師張勝豐，也被控以一千元賣帳戶給詐欺集團，二○二三年五月十三日，張男將申辦的銀行帳戶提供給詐欺集團作為匯款工具，再依詐團成員指示，將匯入帳戶內的款項轉出，被檢方起訴。

法院認為，張勝豐提供帳戶給他人使用，使被害人受財物損失，並使不法之徒藉此輕易於詐騙後取得財物，以致檢警難以追緝，考量張男認罪、有碩士肄業程度，依洗錢罪判刑三月，併科罰金一萬元，緩刑三年，須向公庫支付三萬元確定。

劉晉庭身為第一線執法人員，淪為詐團收簿手，被檢方依加重詐欺等罪起訴、也遭調查局記兩大過免職，台中地院上周辯論終結，劉男坦承因投資失敗，信貸一百多萬才四處打工賺錢，當庭痛哭請求輕判，審判長感嘆「真的可惜，國家培養一個調查官多不容易。」

法院開庭時，劉晉廷稱自己不謹慎才會犯案，但法官問他，一般外送一筆約賺六十元，你收包裹一次一千五百元，難到不覺得奇怪嗎？劉男回應，當下覺得一千五百元並非特別高。

法院調查劉晉廷經歷，發現他曾任港警四年多，負責攔查砂石車超載、港區巡邏業務，後來考上調查局，負責緝毒業務，曾經辦跨國毒郵包裹業務，對實務郵包收取過程應該很清楚，全案訂五月十五日宣判。

蔡依林 詐團 調查局

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