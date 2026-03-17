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律師遭甩巴掌沒逮捕挨轟 台中地院深夜道歉...辯稱：法警不知是否受傷

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中林姓女子因恐嚇3名女律師今（17日）台中地院開庭審理，未料林卻當眾朝準備旁聽的台中律師公會理事長吳中和狠甩一巴掌，法警站在一旁沒逮捕她，引爆在場律師們怒火；中院深夜回應稱「法警無從立即判斷吳是否受傷」，8分鐘後轄區警方到場，基於機關職權尊重才沒逮捕。

中院今下午開庭前，林女先在法庭外走廊挑釁律師，當眾朝吳臉部狠甩一個巴掌，「啪！」一大聲響驚動所有到庭律師，眾人異口同聲直呼「現行犯！」吳當場也表明要提告，但法警就站在一旁卻沒逮捕，還一再告誡其他律師不要錄影拍照，律師們痛批執業安全、尊嚴在台中地院蕩然無存。

台中地院至晚間10點59回應，表示嚴厲譴責暴力，尤其對於在法院內公然身著法袍的律師施暴，漠視人民近用司法權利，甚表憤慨。

中院說，事前就預先增派法警至法庭維安，開庭前林女在法庭外走廊外，情緒激動質問在場旁聽律師，法警為避免雙方發生衝突，欲引導林女至他處等候，但林女突然出手掌摑身著法袍前來旁聽之台中律師公會理事長吳中和。

中院表示，事發極為突然，屬當事人瞬間失控脫序行為，在場法警未能於第一時間阻卻其突發攻擊，但隨即將林、吳隔開。

由於法警未對林女依現行犯逮捕，引爆在場多名律師質疑、怒火。中院針對此事說，傷害罪是告訴乃論之罪，吳遭攻擊已立刻報警，「法警當下無從立即判斷吳理事長是否受傷」，所以仍以維持法院秩序為先，8分鐘後轄區警方到場，「基於機關職權尊重，乃未發動逮捕。」

中院說，對於民眾迭次在院內遭受暴行一事，深感遺憾並表示歉意。院方將深刻檢討相關警力配置，針對具潛在衝突風險之案件，強化維安教育訓練，以提供安全的司法環境。

林女朝中律公會理事長吳中和甩巴掌，法警就站在一旁目睹但沒依現行犯逮捕林，中院竟稱「法警當下無從立即判斷吳理事長是否受傷。」圖／讀者提供
林女朝中律公會理事長吳中和甩巴掌，法警就站在一旁目睹但沒依現行犯逮捕林，中院竟稱「法警當下無從立即判斷吳理事長是否受傷。」圖／讀者提供

律師 理事長

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