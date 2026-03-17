昶虹國際蘇州廠爆假交易掏空 負責人深夜移送北檢 畫面曝光

昶虹國際公司前董事長吳陵雲特助賴基宗，被控利用擔任蘇州廠負責人機會，涉與大陸廠商「假交易」侵占人民幣5300萬元，又以蘇州廠名義匯款人民幣180萬元給廠商，以及替廠商擔保人民幣5500萬元，不法獲利超過人民幣1億元，調查局17日搜索約談5人到案，賴基宗深夜移送台北地檢署複訊，不排除強制處分。

同案約談包括賴基宗兒子賴宥翔、昶虹國際公司時任董事長吳陵雲、時任財務長尤坤淟、現任董事許榮傑到案，全案依違反證交法非常規交易、特別侵占及偽造文書罪偵辦。

檢調追查，賴基宗昶虹電子蘇州廠負責人，他涉偽造2023年7月蘇州廠公司董事會決議，以假交易開立人民幣5300萬元的銀行匯票，給大陸廠商天禾公司，事後交易取消，款項未回款，涉特別侵占及偽造文書罪。

檢調發現，賴基宗與許榮傑，涉在2024年7月間，匯出蘇州廠款項人民幣180萬元給大陸廠商章鵬公司，又以蘇州廠名義，替另家廠商醇美公司擔保人民幣5500萬元，2筆款項全都打水漂，涉及證交法特別背信罪。

辦案人員追查，天禾公司的人民幣5300萬元匯票並無如實登載，吳陵雲與尤坤淟涉違反證交法財報不實罪。另外，賴基宗用兒子名義當人頭，掛在子公司易特聯合科技公司，詐領員工薪水約10多萬元，但賴宥翔辯稱不知情，以為是爸爸給的「零用錢」。

昶虹國際爆假交易弊案，董事許榮傑遭檢調約談。記者曾原信／攝影

昶虹國際爆假交易弊案，蘇州廠負責人 賴基宗遭檢調約談。記者曾原信／攝影