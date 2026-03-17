台中地院爆法庭外暴力 全律會強烈譴責

林姓女子遭控對多名女律師傷害、恐嚇案，台中地方法院今天開庭，台中律師公會理事長吳中和到場旁聽，卻遭林女攻擊。全律會與各地方律師公會聯合聲明，強烈譴責任何暴力行為。

警方初步調查，林女出庭時，因故於法庭外徒手攻擊68歲吳姓男子，並言詞辱罵，亦攻擊在旁的26歲林姓男子。警方到場後，林女已無攻擊行為，後續將依涉刑法傷害及妨害名譽罪，移請台中地檢署偵辦。

針對台中地院發生民眾攻擊律師事件，全國律師聯合會與各地方律師公會今天發布聯合聲明，指全律會前於民國114年7月15日即發聲明表示，依「聯合國關於律師角色之基本原則」規定，任何對於律師執行職務的不當干涉行為，均應予以譴責，政府機關應提供律師充分保障。

全律會表示，司法院、台中地院先前也曾分別發表聲明，表示「嚴正譴責此類暴力行為」、「將責成各法院強化對司法從業人員的人身安全保護措施」等。然而，歷經半年時間，台中地院內依然再次發生民眾攻擊律師事件。

全律會說，事發當下雖有法警在場，卻未見積極介入制止，律師在法院活動的人身安全，顯無充分保障；且面對民眾於法庭外咆哮、擾亂秩序，也未見法院積極派員維護秩序與在場者安全。顯見司法院、台中地院先前聲明流於空談，全律會對此表達最嚴正抗議。

全律會表示，再次強烈譴責任何暴力行為，並呼籲司法院、各級法院與所有政府機關，應遵循「聯合國關於律師角色之基本原則」相關規定，尊重與保障律師執行職務的安全與權益，莫讓「保障律師執業安全」流於口號，應即刻落實具體維安配套措施。