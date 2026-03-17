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桃園蘆竹驚世女婿釘死房門縱火燒丈母娘險出人命 一審判8年8月

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

鄭姓清潔工與同住的丈母娘有嫌隙，去年7月間某晚起口角後，動手掌摑丈母娘，翌日中午持鐵鎚釘死房門、下午潑灑汽油縱火企圖燒死丈母娘；儘管鄭男辯稱「想嚇嚇她」，但LINE對話自曝起殺意，桃園地院昨依殺人未遂判8年、傷害及毀損公務員職務上掌管物品合併執行8月得易科，可上訴。

犯罪事實指出，62歲鄭榮添與妻子及丈母娘同住在桃園市蘆竹區，2025年7月21日晚間8時，鄭男在住處與丈母娘起口角衝突，丈母娘疑因鄭總是酒駕、在外惹事生非，意外透露「早想去提告，讓你進去關」之意，鄭男竟徒手連續掌摑丈母娘的臉頰20餘下，造成臉部挫傷。

隔天22日中午，鄭男見丈母娘在臥室午睡，拿鐵鎚與釘子將丈母娘所在臥室門釘死，將老人家反鎖在屋內限制行動自由後出門，鄭男下午3時返家，發現丈母娘正試圖拿螺絲起子將房門鑿孔企圖脫困，竟萌生殺意。

鄭男拿出預先購買的汽油將紙張浸油點燃，塞入門上孔洞往臥室內縱火，導致火勢延燒，屋內牆壁燻黑、門板與家具毀損，丈母娘左腳灼傷，所幸鄭妻及時發現，要他趕快滅火，鄭男才拿滅火器撲滅火勢，也未造成更嚴重傷亡與房屋結構毀損。警方下午4時據報，將他逮捕送辦，鄭在拘留室仍不安生，徒手扭轉、毀損監視器外殼，又涉毀損公物。

檢方偵查，鄭男坦承犯行，卻矢口否認有殺人意圖，以「我只是想嚇嚇她，如果真要殺她，我不會拿滅火器滅火」辯稱，但檢警掌握LINE對話紀錄，發現他曾傳訊「用我一條爛命陪全家性命還劃得來」、「本來昨天晚上就想把他幹掉了」、「沒把人燒死我不甘心」等語，顯見鄭男主觀上具殺人犯意，依殺人未遂、傷害縱火及毀損等罪起訴。

合議庭審酌，被告鄭男身為女婿，因對丈母娘心生不滿，做出危險行為，不顧長者生命安全，造成公共危險，還破壞丈母娘的物品；之後被抓到派出所，竟還破壞拘留室監視器外殼，違法行徑真的很不該。

不過鄭男審理期間承認犯行，算有悔意，考量被害丈母娘受傷嚴重程度、遭限制自由的時間長短、被告破壞物品的程度及家庭經濟狀況等因素綜合後，殺人未遂、傷害及妨害公務等罪分別判處適當刑責。

62歲清潔工鄭榮添對丈母娘不爽，去年7月21日晚間兩人起口角，鄭竟出手掌摑丈母娘20餘下，造成臉部挫傷，隔天將丈母娘房門釘死，見老人家企圖逃脫，竟縱火燒丈母娘，後遭警方逮捕又破壞拘留室監視器外殼，桃園地院昨審結，依殺人未遂罪判鄭男8年徒刑，傷害及毀損公物合併執行8月得易科24萬元，鄭男仍遭羈押中。記者陳恩惠／攝影
62歲清潔工鄭榮添對丈母娘不爽，去年7月21日晚間兩人起口角，鄭竟出手掌摑丈母娘20餘下，造成臉部挫傷，隔天將丈母娘房門釘死，見老人家企圖逃脫，竟縱火燒丈母娘，後遭警方逮捕又破壞拘留室監視器外殼，桃園地院昨審結，依殺人未遂罪判鄭男8年徒刑，傷害及毀損公物合併執行8月得易科24萬元，鄭男仍遭羈押中。記者陳恩惠／攝影

妨害公務 縱火 殺人未遂

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