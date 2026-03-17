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不顧老父在屋內！彰化啃老男放火燒自家房 法官重判8年6月

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣二林鎮39歲陳姓男子去年和父親發生口角心生不滿，竟二度縱火，還說伯父曾說，他若燒了房子，伯父會重建，他想「只有一間房子，留著也沒用，乾脆放火燒一燒」，彰化地方法院依縱火罪將他重判8年6月。

陳男是社區問題人物，去年2月連續放火燒自家三合院房子，引起地方人心煌煌，他和父親發生口角，縱火後逃逸，陳父也倉煌逃出，據了解，陳男平時游手好閒，經常跟家人要錢，要不到錢就搞破壞。

判決書指出，陳男原否認縱火，辯稱他是不小心用打火機點到床單，不小心引起火災。不過後來又承認縱火，說以前伯父曾問他要不要燒，若他燒掉，伯父會重建，而他伯父後來過世，他想只有一間房，留著也沒用，乾脆放火燒一燒，他是想把「不好的燒掉」，沒想到要威脅別人生命財產。

法官認為，陳男不思以和平理性方式解決和父親的爭執，竟將自家三合院的護龍、正身東側房間縱火，火勢還延燒到鄰房，所為嚴重危害公眾安全，也未賠償損害，因此依放火住宅罪將他重判8年6月，毀損罪則判刑5月，得易科罰金。

二林鎮陳姓男子去年2月和父親發生口角後，竟憤而燒自家三合院，被警方逮捕。圖／民眾提供
二林鎮陳姓男子去年2月和父親發生口角後，竟憤而燒自家三合院，被警方逮捕。圖／民眾提供

二林鎮陳姓男子去年2月和父親發生口角後，竟憤而燒自家三合院。圖／民眾提供
二林鎮陳姓男子去年2月和父親發生口角後，竟憤而燒自家三合院。圖／民眾提供

二林鎮陳姓男子去年2月和父親發生口角後，竟憤而燒自家三合院。圖／民眾提供
二林鎮陳姓男子去年2月和父親發生口角後，竟憤而燒自家三合院。圖／民眾提供

法官 彰化 房子

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