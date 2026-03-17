徐瑞希提告確認民眾黨員資格...找不到律師打官司

公視前董事徐瑞希曾名列民眾黨不分區立委第17名，前年認為立委黃珊珊主導提案立法助長財團剝削移工，而在臉書發表退黨聲明，但她主張未正式申請退黨，而提告確認黨員資格存在，台北地方法院今開庭，徐女表示她找不到律師幫忙打官司，「沒有人願意得罪民眾黨」，法院定4月23日宣判。

徐瑞希庭後表示，待本案判決確定之後再對外表示意見。

徐瑞希2023年8月31日加入民眾黨，並在隔年度提名不分區立委第17名，因認為黃珊珊主導提案立法剝削移工，而在2024年8月24日於臉書發表退黨聲明。

徐瑞希主張，她從未向民眾黨正式表達退黨之意，且聲明也不符章程要式；臉書公開貼文是針對不特定多數人，且她的聲明標註或分享給民眾黨，不算是對民眾黨的意思表示。

她認為，她在臉書沒有藍勾勾、也沒有粉絲專頁，不算是公眾人物，她的聲明只是私人貼文，至於媒體當時的報導，並非她發採訪通知或記者會，退黨聲明也沒有寄出或私訊給黨部，民眾黨應該舉證該貼文的效果為何，且依政黨法規定應載明退黨流程。

徐瑞希指控，民眾黨章程並沒有合乎政黨法規定，且民眾黨去年才通過財務管理條例、設置相關救濟機制，即使他對於黨內做法有所不服，也無法透過黨的機制救濟。

徐瑞希請求民眾黨提出入黨申請審議辦法修訂會議的文件、2022年至去年底的退黨人數統計資料、何時何人何方式收受她的退黨聲明等，並請求傳喚周榆修、蔡宛秦、張啓楷作證。

民眾黨委任律師賴苡安指出，徐瑞希的退黨聲明發布在社群平台，已向公眾、民眾黨都已見聞相關訊息、表達退黨之意，若政黨不承認聲明效力，會造成法律狀態不確定的風險，且退黨聲明是終止權的行使，不須對方承認或法院認可，只要意思表示就發生效力，並指徐女提告已逾除斥期間。

賴苡安表示，徐瑞希發表退黨聲明之後，國內各大媒體都有報導，若徐女只是情緒表達，或畏懼退黨效力，應該立即澄清「本人並未退黨」，或刪除貼文，但徐女當時對於報導並未表示意見，顯然報導未違反本意。

徐女則反駁，她只是個人，沒有公告周知、訴諸媒體的能力，並認為雖然是政黨自治，但民眾黨還是要符合政黨法規定的正當法律程序，否則之後若執政該如何取信於社會大眾，並說她提告民眾黨，沒有律師願意替她出面，不願意得罪民眾黨。