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律師安全亮紅燈！在台中頻繁遭攻擊 公會理事長轟中院消極不作為

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中去年有3名女律師接連遭對造當事人林姓女子攻擊恐嚇，林遭訴審理時，台中律師公會理事長吳中和到庭旁聽遭林當庭死亡威脅，今下午再開庭前，吳又當眾被林甩一巴掌，直言這剛好驗證台中地院的消極不作為，法警沒依現行犯逮捕林，若換作是法官、檢察官遭攻擊，難道不會當庭逮捕嗎？

全案今4點15分才開庭，審判長以林女拒絕人別訊問，依法院組織法維護法庭秩序等理由，裁定本件不公開審理，命所有旁聽律師、記者離庭；至傍晚6時許辯論終結，訂4月21日下午宣判，林步出法庭後就在第一分局警方陪同下赴西區派出所做筆錄。

吳中和說，已有幾位律師遭林女恐嚇、死亡威脅，但法院都沒有積極處理，律師執業環境、安全受危害，對司法也是一種傷害，今很多律師出於自發性到場了解、重視本案程序。

吳中和表示，今他遭林女攻擊，更可驗證法院的消極不作為，讓來執業的律師一再受到傷害，他身為律師公會理事長，他代表公會來了解案件，就會受到攻擊，被告林女除對律師，對記者更是極度仇視，一再要求「交出記者名單。」

吳認為，如果連律師、記者工作時，都沒辦法維護自己的安全，那社會正義不曉得要如何發聲，他一定會對林女提告，且林女當眾朝他甩巴掌是現行犯，但法院法警不作為，只消極安撫。

如過今天她攻擊法官、檢察官，那是不是就會當庭逮捕、馬上收押？但今天攻擊律師，還是一直有反覆行為，已非偶發而是慣行犯，應以構成反覆實施的羈押要件，但法院一點積極作為都沒有。

由於本案承審法官吳欣哲今當庭裁定改不公開審理，吳中和直言相當訝異，他認為，若法官如有妨害法庭安全之虞，應是制止被告，而不是把旁聽的律師、記者全部趕出去，實在莫名其妙。

吳說，本案沒有國家安全秘密、不是性侵或智慧財產案件，怎麼會需要不公開審理？他今會驗傷對林女提告傷害等罪嫌。

林女在法警、眾多律師面前，朝中律公會理事長吳中和狠甩巴掌。圖／讀者提供
林女在法警、眾多律師面前，朝中律公會理事長吳中和狠甩巴掌。圖／讀者提供

台中律師公會理事長吳中和。記者曾健祐／攝影
台中律師公會理事長吳中和。記者曾健祐／攝影

林女開完庭後直接上警車赴派出所做筆錄。記者曾健祐／攝影
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律師 理事長 台中

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