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昶虹國際蘇州廠爆假交易 前董座涉證交法特別背信遭搜索約談

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

昶虹國際公司未交出財報被勒令下市，檢調掌握前董事長吳陵雲的特助賴姓男子，利用擔任昶虹電子蘇州廠負責人機會，涉與大陸廠商「假交易」侵占5300萬人民幣，又以蘇州廠名義匯款180萬人民幣給廠商，以及替廠商擔保5500萬元人民幣，台北地檢署今依證交法搜索昶虹公司，約談賴男等5人到案。

北檢今依違反證券交易法非常規交易、特別侵占及偽造文書等罪，指揮調查局新北市調查處搜索昶虹國際公司，通知賴姓特助、其兒子、許姓董事、時任董事長吳陵雲及尤姓財務主管到案，5人陸續移送北檢複訊。

據調查，昶虹國際曾是知名光碟片製造廠，後來轉為電子產品代工與醫療器材研發，但因未依規定申報財報，股票被終止上市。

檢調追查，昶虹國際公司前董事長特助、100％子公司昶虹電子蘇州廠負責人賴姓男子，涉嫌偽造2023年7月間的蘇州廠公司董事會決議，涉「假交易」開立5300萬人民幣的銀行匯票給大陸廠商天禾公司，但交易取消，款項未回款，涉特別侵占及偽造文書等罪嫌。

檢調還掌握，賴姓前特助與昶虹國際許姓董事，涉在2024年7月間匯出蘇州廠款項180萬人民幣給大陸廠商章鵬公司，又涉以蘇州廠名義，替另家廠商醇美公司擔保5500萬元人民幣，2筆款項全都打水漂，涉特別背信罪。

調查人員查出，天禾公司的5300萬人民幣匯票並沒有如實登載，時任昶虹的董事長吳陵雲與尤姓財務主管涉違反證交法財報不實。另，賴姓特助涉嫌用兒子名義當人頭，掛在子公司易特聯合科技公司，詐領員工薪水約10多萬元，兒子辯稱不知情，以為是爸爸給的零用錢。

時任昶虹的董事長吳陵雲（左）涉違反證交法財報不實遭約談到案。記者蕭雅娟／攝影
時任昶虹的董事長吳陵雲（左）涉違反證交法財報不實遭約談到案。記者蕭雅娟／攝影

昶虹國際公司前賴姓特助涉嫌用兒子（圖）名義當人頭，掛在子公司易特聯合科技公司，詐領員工薪水約10多萬元。記者蕭雅娟／攝影
昶虹國際公司前賴姓特助涉嫌用兒子（圖）名義當人頭，掛在子公司易特聯合科技公司，詐領員工薪水約10多萬元。記者蕭雅娟／攝影

董事長 醫療器材 北檢

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