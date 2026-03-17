女子大鬧台中地院...法官急下令改不公開審理 律師嘆：執業尊嚴何在？

台中去年有3名女律師接連遭對造當事人林姓女子攻擊、恐嚇，林女遭訴審理時，台中律師公會理事長吳中和到庭旁聽也遭林當庭死亡威脅；今下午再開庭前，林當眾甩吳一巴掌，大鬧近1個小時後又不配合開庭，法官最後以維護秩序等理由，裁定不公開審理，不少到庭旁聽律師直呼「太扯了！」

台中地院今原訂下午3點開庭，審理林女涉嫌恐嚇、攻擊女律師案，由於2月10日開庭當天，吳中和到庭旁聽，卻遭林女當庭違規拍照、嗆要殺他，但法官態度消極引起律師界不滿，今號召20多名律師披上白袍到場聲援。

林女開庭前當眾甩吳中和一巴掌，朝現場眾多律師辱罵三字經、難聽字眼侮辱，大鬧近1個小時，被害人也清楚表明「要提告」，但均未見法警、到場警方逮捕。

直到下午4點15分才開庭，承審法官吳欣哲一開始表明，本件是公開審理，都照平常程序處理，但一開始對林人別詢問時，吳多次問林「你叫什麼名字？」林卻說拒絕回答，並緊盯旁聽席說「他們知道啊。」

吳欣哲告知她，我要確認有沒有開錯庭、我必須要確認你的身分，但林仍拒絕回答，又突然朝旁聽席喊「你瞪什麼瞪，那個長髮女律師，你叫什麼名字！」

吳欣哲思索後翻開法院組織法，並諭知有鑑於被告2月10日開庭時，已和旁聽民眾有不當互動，今又當庭持續注視旁聽人員，依法院組織法第89條、86條，為維護法庭秩序、旁聽人安全等，裁定即刻起改不公開審裡，要求所有旁聽人離庭。

公訴檢察官則馬上主張，請法院審酌被告上次、本次違序行為，是否有違法同法第95條規定，違反審判長、受命法官、受託法官所發維持法庭秩序之命令，致妨害法院執行職務，經制止不聽者，處3月以下有期徒刑、拘役或3萬元以下罰金。

現場律師們出來後紛紛抱怨，認為法官持續消極，對被告沒有強制作為，反而下令清場，命所有旁聽人員離開，實在是太扯，律師執業安全、尊嚴在台中地院蕩然無存。