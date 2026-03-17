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網紅鳳梨吳泓逸座車遭槍開12槍 藏匿槍手共犯判刑5月
去年7月間網紅「鳳梨」吳泓逸座車槍擊案，嘉義地院日前審理，法官因涉嫌藏匿嫌犯的張姓男子坦承犯行，以簡易判決處刑，依犯藏匿人犯罪，處張男有期徒刑5月，得易科罰金。可上訴。涉嫌開槍的謝男、陳男等人仍未到案。
判決書表示，2025年7月15日晚嘉義市西區博愛路二段發生一起槍擊案。謝男與陳男、「阿勇」等人共同謀畫，由謝男騎乘機車尾隨吳泓逸駕駛並搭載配偶的租賃車，趁其停等紅燈時，持手槍朝右後車門連射12發子彈，隨後輾轉逃逸。案發後，謝男與陳男均由嘉義地檢署發布通緝。
檢警調查，張男在案發隔日，依綽號「阿勇」的人指示，指使不知情的友人開車前往白河、東山交界處接應謝男，並將其載往位於台南市後壁區的工廠。張男在工廠內聽取謝男告知涉嫌槍擊案後，竟與「阿勇」及綽號「小黑」的人共同決定將其藏匿在工廠內。
張男不僅提供私人的iPhone手機供謝男聯繫「阿勇」協調逃亡事宜，隨後更依指示代為保管預備供謝男使用的黑莓卡及手機，藉此協助躲避檢警追緝。
法院審理，張男明知謝男涉嫌觸犯槍砲彈藥刀械管制條例及殺人未遂等重罪，仍提供處所與通訊工具協助隱蔽，侵害國家司法權行使。審酌張男坦承犯行之犯後態度，且考量其過去曾有傷害前科，判處有期徒刑5月，如易科罰金，以1千元折算1日。
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