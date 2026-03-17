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律師集結仍遭攻擊！狠甩理事長巴掌...法警沒逮捕只叫大家不要拍照

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中去年有3名女律師接連遭對造當事人林姓女子攻擊、死亡威脅恐嚇，林女遭訴審理時，台中律師公會理事長吳中和到庭旁聽，竟遭林當庭死亡威脅；今下午再開庭前，林女對現場律師挑釁、飆髒話，還當眾朝吳猛甩一巴掌，法警卻未依現行犯逮捕，引起在場多名律師不滿與不解。

台中地院今原訂下午3點開庭，審理林女涉嫌恐嚇、攻擊女律師案，由於2月10日開庭當天，吳中和到庭旁聽，卻遭林女當庭違規拍照、嗆要殺他，但法官態度消極引起律師界不滿，今號召20多名律師披上白袍到場聲援。

未料開庭前，林竟在法庭外走廊挑釁律師，當著眾人面朝吳臉部狠甩一個巴掌，「啪！」一大聲響驚動所有到庭律師，眾人異口同聲直呼「現行犯！」但林女卻持續爆粗口，一再辱罵三字經、智障及肥豬等難聽字眼，並拍落其他律師手機、腳踹在場記者。

中院法警雖早有預警，但到場也只能將林女圍住、請她不要激動，眼見有其他律師拿手機錄影蒐證，又一再以法庭區不能錄影等理由告誡，不少律師氣得直言，林女明顯就是現行犯，法警、轄區到場警方都沒有逮捕，法警卻只要他們不能錄影，根本是侵害被害人蒐證權利。

由於法院前一庭審理時間拖延，中院法警、第一分局西區派出所警方到場後，將林限縮在法庭走廊座椅周邊，堅持要讓她先進去開庭，但林時不時情緒發作，大量三字經等髒言穢語充斥嚴肅的法庭走廊上，近1個小時近乎失控、脫序，不少司法官、民眾路過都看傻眼。

庭外律師們紛紛抱怨，到底為何不逮捕她，法警、警方無法有效壓制，反而一直叫大家不要拍照，根本是壓制被害人權利，到底還有沒有法治？

林女在法警、眾多律師面前，朝中律公會理事長吳中和狠甩巴掌。圖／讀者提供
林女在法警、眾多律師面前，朝中律公會理事長吳中和狠甩巴掌。圖／讀者提供

律師 理事長

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