無期徒刑假釋犯單戀遭拒 發現她交男友要她命...再判無期喊「太重」

男子陳明福不滿愛戀的閻姓女子交男友，2023年12月2日清晨6點半前往女方固定行經路線堵人，見閻女現身，陳尾隨並朝女方猛刺多刀，閻女送醫急救2天後不治。新北地方法院國民法官依殺人罪判處陳無期徒刑，褫奪公權終身。陳與檢察官皆上訴，台灣高等法院今行準備程序，陳承認犯行，但認為一審判決「違背經驗法則」。

陳明福（71歲）未婚，學歷為國小肄業，曾從事小吃、工地粗工等工作。陳2003年因犯準強盜致人於死罪，被判處無期徒刑確定，同年10月31日入監執行，2021年9月22日假釋出監，閻女是陳人生當中害死的第二條人命。

陳因被人力派遣公司派至工地工作，因而結識同為派遣人員並在同地工作的閻女，因長時間相處，陳對閻女產生好感並積極追求，但閻女無意且拒接電話。

陳發現閻女結交耿姓男友，認為自己「一直付出」卻換來冷漠回應，事發當天穿上寫有「北市義交」的黃色風衣隱匿身分，在尾隨閻女後，沒說一句話就砍人。閻女因左胸、左大腿、右腹及右腰銳器傷，左胸損傷及大量出血而死亡。

國民法官認為陳明福過往犯行多，且有「升級」趨勢，他仍認為自己原本只是要給閻女教訓，是對方一直拉扯包包，逼不得已才需要持刀割斷包包背帶，講話不老實。案發時，陳仍在假釋期間，在心理衡鑑期間，還與周圍法警口角，甚至有肢體衝突，國民法官認為他社會復歸可能性低，判他無期徒刑。

一審判決後，被害家屬認為「量刑過輕」，陳明福則認為量刑過重，皆上訴。高院今開庭時雖有傳被害家屬，但被害家屬未出庭。

陳明福對於所犯罪名、事實皆不爭執，但認為量刑違背經驗法則而上訴。陳說自己沒結婚、沒有小孩，和大姊同住，先前在工地工作1天日薪約1500元；律師也說不爭執殺人犯意。

法官諭知4月16日審理。