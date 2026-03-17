少女誤喝安非他命過濾水身亡 毒蟲父判刑6月

花蓮一名身心障礙15歲少女，去年不慎喝下父親的安非他命吸食器過濾水，中毒身亡，花蓮地方法院判決，認為范姓父親身為保護人卻疏於照顧，且在準備程序中認罪，態度尚可，依過失致死罪判處有期徒刑6個月，可易科罰金。

根據檢警調查，62歲范姓男子長期吸食毒品安非他命，去年7月把使用過的毒品吸食器，隨手放在客廳電視櫃上；由於患有重度智能障礙、判斷能力不足的女兒，無法分辨吸食器內裝有滲透毒品的過濾水，誤當成飲用水喝下肚。

范男當天傍晚發現女兒臉色慘白還叫不醒，緊急打119送醫搶救，仍因吸入過量安非他命中毒，當晚宣告不治。花蓮地檢署相驗血液發現，少女體內甲基安非他命濃度竟高達14.433μg/mL，依過失致死罪起訴范男。

判決書指出，范男身為被害人父親，依法具有採取安全妥適照護的保證人地位，卻把有致命風險的毒品器具，放在身障子女隨手可得之處，考量范男犯後坦承犯行且態度尚可，目前無業也沒有其他子女需扶養，法官依過失致死罪判處6月徒刑。

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