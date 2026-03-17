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板橋男買權利車想躲罰單謊報車牌遭竊 誣告罪判拘役20日

聯合報／ 蔣永佑／新北即時報導

新北市板橋區一名梁姓男子，去年7月購入一輛屬權利車的機車使用，後來他因為經常違規行駛遭到舉發收到罰單，竟異想天開為了規避高額罰單，向警方謊報車牌遭竊而通報協尋。但員警經調閱相關監視器畫面，發現機車全係梁男所用並無遭竊，新北地方法院依誣告罪判處他拘役20日，得易科罰金。可上訴。

判決指出，當時梁男不僅自己使用該輛機車，還常常出借給他人使用，累積大量罰單未繳。梁男於是在去年10月3日下午，前往海山警分局新海派出所，向員警謊稱車牌遺失並提告，以虛構事實向公務員誣告不特定人涉犯侵占遺失物或竊盜罪。

不料警方調閱路口及報案現場等監視器畫面後，發現機車根本沒被偷，全為梁男或其親友所使用。梁男見證據確鑿，於是當場自白犯行，後續由新北地檢署起訴並聲請簡易判決。

法官雖認梁男虛耗國家偵查資源，並使他人蒙受刑罰的危險，所為應與責難，但審酌他從無前科，警詢時便已自白，坦承犯行已見悔意，因此依法予以減刑輕判。

新北市板橋區一名梁姓男子，去年7月購入一輛權利車機車，後來竟為了規避高額罰單，向警方謊報車牌遭竊，遭新北地院依誣告罪判處拘役20日。圖／示意圖，非當事人、車，聯合報系資料照片
新北市板橋區一名梁姓男子，去年7月購入一輛權利車機車，後來竟為了規避高額罰單，向警方謊報車牌遭竊，遭新北地院依誣告罪判處拘役20日。圖／示意圖，非當事人、車，聯合報系資料照片

罰單 監視器 機車

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