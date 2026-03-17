小狗會咬人...老闆帶到公司未做防護導致女員工臉部被咬傷 法院判拘役

王姓公司負責人明知謝姓女友人飼養的犬隻會咬人，卻未做防護就帶到辦公室，讓員工幫忙照顧；王去台北出差時，黃姓女員工照顧犬隻，遭狠咬臉部，導致有多處撕裂傷，王竟稱又沒有要黃女照顧，被咬是她個人行為。台南地院依過失傷害罪將王判處拘役50日。可上訴。

判決書指出，王姓男子是台南市仁德區一間汽車及零件製造公司的負責人，王明知謝姓女友人飼養的寵物犬「阿牛」曾於去年1月間，在未受攻擊的情況下咬傷人，同年5月仍將犬隻帶到辦公室，且未套上狗繩、狗嘴套、關入狗籠或以適當方法管控。

去年5月18日至20日，王出差去台北時，要求員工幫忙照顧犬隻，5月19日傍晚5時許，黃女在辦公室內看顧時，遭咬住左側臉部，受有臉部多處撕裂傷共12公分併蜂窩性組織炎等傷害，與王協調不成，提出過失傷害告訴。

法院審理時，王承認有將犬隻帶到辦公室，但矢口否認犯行，辯稱外出後，指定李姓男員工專責照顧，黃女不用協助，卻自行去與犬隻玩耍；黃女因嚇到犬隻才導致被咬傷，黃女行為已逾他的指示，脫離他所能掌控，所受傷害與他無關。

另，當時黃女以趴在犬隻身上方式與其相處，且黃女自承所攜拐杖驚嚇到犬隻，導致犬隻受到刺激而攻擊人，黃女遭攻擊是自身行為所致。

法院認為，王在偵查中承認犬隻去年一月已咬過二個人，當知需以配戴口罩或其他安全措施避免犬隻傷害他人，卻仍將犬隻置於員工往來辦公室內，且未有任何防護措施，導致犬隻咬傷黃女；王的行為與黃女所受傷害，具有因果關係，應負過失傷害責任。

另，李姓男員工證稱，負責人當時交辦，不在的時間，由他全權負責三隻狗的餵食及行為；依李的理解，其他員工不需要做這件事情；不過，李也證稱，黃女被狗咬到時，他外出處理事情，人不在公司，在此之前，犬隻已經咬了列印室的拖鞋及修復包。

法院指出，王安排的照顧者，辦公期間需外出洽公，導致與犬隻同在辦公室內的員工，實際均需負責照料、看顧犬隻；王於案發當日12時51分，也在公司群組中對全體員工傳送「公司的各位 阿牛有乖嗎」，詢問包含黃女在內員工犬隻狀況的訊息。

法院表示，可證王明知將曾攻擊過他人的犬隻置於辦公處所處，實際上將使員工均需負擔照看；王辯稱黃女與犬隻相處情況，無論是否妥適，均非意欲攻擊或傷害犬隻行為，縱認黃女應更小心謹慎，亦無解於王過失責任的成立。

法院審酌，王的過失傷害犯行明確，其辯詞均非可採；考量黃女所受傷害範圍、程度，因而承受身體及心理上苦痛，王否認犯行態度，迄今尚未實質賠償黃女損害或達成和解，依過失傷害罪判處拘役50日。