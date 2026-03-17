法院偵訊譯文誤植「楊兆麟」 今勘驗模糊音檔當庭釐清更正
海基會前董事長鄭文燦被控於時任市長收賄，桃園地院今進行同案被告、被視為行賄幕後主腦的台塑企業總管理處前總經理楊兆麟，聲請勘驗侯水文偵訊關鍵音檔，辯護律師發現法院提供的勘驗譯文中，音檔模糊處「誤植」楊的姓名，經法官田時雨多次比對，確認無此內容、裁示修正。
楊的辯護律師陳錦隆指出，根據法院先前提供侯水文勘驗調詢、偵訊的譯文內，記載負責鴻展公司財務的侯在提及「公關費」部分時，透露廖俊松要花一些公關費用，並記載「楊兆麟」的名字，似乎暗示楊知情並參與。
辯方質疑，該段錄音檔極為模糊，根本無法清楚聽到「楊兆麟」三字，認為法院的勘驗譯文記載錯誤，同時說明，根據前後文邏輯判斷，調查官在隨後詢問中並未針對楊兆麟追問，僅是繞著廖俊松，足以證明「楊兆麟」這三字純屬誤植。
為了釐清這段錄音，法官與檢辯雙方在庭上反覆聽取同段錄音檔案，公訴檢察官也當庭提議，法官可改用耳機提升音檔清晰度，當法官取得耳機並再次聽過後仍表示「沒聽到」，最終確認音檔內確實未有楊兆麟姓名；面對勘驗結果，檢表示，筆錄中原本就沒有記載楊兆麟，對勘驗結果無意見，法官裁示將勘驗譯文錯植的楊兆麟名字刪除，改以實際聽取的內容為準。
勘驗程序結束，全案下月14日將進行交互詰問的審理程序，由於楊兆麟在本案中，被檢方視為負責定調行賄策略的「靈魂人物」，楊的供述與參與程度將成為後續審理時的攻防焦點，為此，法官今也主動關切楊的健康狀況，既無法久坐久站或久臥，審理時是否需要休息等情況詢問，律師團表示，討論完後，會針對後續訴訟進行方式向法官說明。
今早檢方陣容由公訴主任檢察官吳昇峰率檢察官邱健盛、李頎蒞庭，承辦檢察官陳嘉義則列席旁聽，楊兆麟坐著輪椅由女看護推行進出法庭，陪同的豪華律師團成員包括曾任台北地檢署檢察長周章欽、新竹市前副市長蔡麗清及資深律師陳錦隆，而鄭文燦律師團的鍾維翰等三律師均到庭旁聽。
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