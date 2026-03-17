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法院偵訊譯文誤植「楊兆麟」 今勘驗模糊音檔當庭釐清更正

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

海基會前董事長鄭文燦被控於時任市長收賄，桃園地院今進行同案被告、被視為行賄幕後主腦的台塑企業總管理處前總經理楊兆麟，聲請勘驗侯水文偵訊關鍵音檔，辯護律師發現法院提供的勘驗譯文中，音檔模糊處「誤植」楊的姓名，經法官田時雨多次比對，確認無此內容、裁示修正。

楊的辯護律師陳錦隆指出，根據法院先前提供侯水文勘驗調詢、偵訊的譯文內，記載負責鴻展公司財務的侯在提及「公關費」部分時，透露廖俊松要花一些公關費用，並記載「楊兆麟」的名字，似乎暗示楊知情並參與。

辯方質疑，該段錄音檔極為模糊，根本無法清楚聽到「楊兆麟」三字，認為法院的勘驗譯文記載錯誤，同時說明，根據前後文邏輯判斷，調查官在隨後詢問中並未針對楊兆麟追問，僅是繞著廖俊松，足以證明「楊兆麟」這三字純屬誤植。

為了釐清這段錄音，法官與檢辯雙方在庭上反覆聽取同段錄音檔案，公訴檢察官也當庭提議，法官可改用耳機提升音檔清晰度，當法官取得耳機並再次聽過後仍表示「沒聽到」，最終確認音檔內確實未有楊兆麟姓名；面對勘驗結果，檢表示，筆錄中原本就沒有記載楊兆麟，對勘驗結果無意見，法官裁示將勘驗譯文錯植的楊兆麟名字刪除，改以實際聽取的內容為準。

勘驗程序結束，全案下月14日將進行交互詰問的審理程序，由於楊兆麟在本案中，被檢方視為負責定調行賄策略的「靈魂人物」，楊的供述與參與程度將成為後續審理時的攻防焦點，為此，法官今也主動關切楊的健康狀況，既無法久坐久站或久臥，審理時是否需要休息等情況詢問，律師團表示，討論完後，會針對後續訴訟進行方式向法官說明。

今早檢方陣容由公訴主任檢察官吳昇峰率檢察官邱健盛、李頎蒞庭，承辦檢察官陳嘉義則列席旁聽，楊兆麟坐著輪椅由女看護推行進出法庭，陪同的豪華律師團成員包括曾任台北地檢署檢察長周章欽、新竹市前副市長蔡麗清及資深律師陳錦隆，而鄭文燦律師團的鍾維翰等三律師均到庭旁聽。

鄭文燦的律師團鍾維翰等人也到庭旁聽。記者陳恩惠／攝影
鄭文燦的律師團鍾維翰等人也到庭旁聽。記者陳恩惠／攝影

台塑企業總管理處前總經理楊兆麟今坐著輪椅到桃園地院進行貪汙案的準備程序，律師團的新竹市前副市長蔡麗清走在楊身旁，後面則是曾任台北地檢署檢察長的周章欽及資深律師陳錦隆。記者陳恩惠／攝影
台塑企業總管理處前總經理楊兆麟今坐著輪椅到桃園地院進行貪汙案的準備程序，律師團的新竹市前副市長蔡麗清走在楊身旁，後面則是曾任台北地檢署檢察長的周章欽及資深律師陳錦隆。記者陳恩惠／攝影

公訴蒞庭陣容仍由主任檢察官吳昇峰（中），檢察官邱健盛（後）、李頎，承辦檢察官陳嘉義（前）也到庭旁聽。記者陳恩惠／攝影
公訴蒞庭陣容仍由主任檢察官吳昇峰（中），檢察官邱健盛（後）、李頎，承辦檢察官陳嘉義（前）也到庭旁聽。記者陳恩惠／攝影

廖俊松 法官 檢察官

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