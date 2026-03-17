新北烏來代表會主席王國權 炸雞店前開3槍 今入獄服刑

新北市烏來區民代表會主席王國權，在2022年九合一選舉期間，因配票不如預期，選民家族中僅剩2票支持他，竟教唆小弟謝國祥帶槍到場，王氣憤在炸雞店前對空鳴3槍。王、謝依共同犯非法持有非制式手槍罪，各判刑5年2月確定，台北地檢署今通知2人到案，入獄服刑。

檢方查出，王國權2022年10月在炸雞店向選民拜票、喝酒聊天，因先離席的1名選民的家族共有7票，原本講好支持3票卻變成2票，王國權竟因配票不如預期，心生不滿，打電話要求謝國祥持非制式手槍、子彈到炸雞店，王國權竟在炸雞店前對空擊發3槍。北檢偵結，依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌起訴，也提出王國權當選無效之訴。

一審認定王國權、謝國祥共同犯非法持有非制式手槍罪，且依刑法59條情堪憫恕減刑，各處2年7月，均併科罰金3萬元。二審認為適用刑法59條失當，撤銷科刑部分，2人各處5年2月、併科罰金5萬元。案件上訴最高法院，今年1月駁回上訴，全案定讞。

民事部分，法院認定開槍地點不在選區內，被害人以為槍聲是鞭炮聲未外出查看，實際目睹王國權開槍的只有謝國祥1人，深夜開槍鄰里口耳相傳，難認對選區選民個人投票意志產生心理壓制，判王國權當選有效確定。