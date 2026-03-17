高雄男心情不好戴臉罩持刀回母校 女同學被追砍嚇到驚逃

高雄18歲曾姓男子心情不好，今年1月27日下午4時許拿著水果刀回母校，一見到許姓女同學，便蒙面持刀追逐，所幸許女躲避迅速未受傷，曾男事後被警方逮捕，檢方偵結，依恐嚇危害安全罪將曾男起訴。

起訴指出，曾男曾就讀高雄鳳山區某公立高中，今年1月27日下午4時許，他帶著水果刀及黑色面罩前往母校，見許姓高中同學在高中後方球場，便帶起黑色面罩，朝許女揮刀追逐。

當時許女見「黑色蒙面人」亮刀追逐，二話不說拔腿就跑，所幸警方迅速到場，結果「黑色蒙面人」卸下面罩，許女才驚覺是自己的高中同學。

曾男供稱，他原本打算從廁所出來後，隨機嚇第一個認識的人，「剛好看到她是我高中同學，就選擇嚇她」，追了一陣子後心情不舒服感有下降，「達到目的了」才放棄追逐。許女則稱，她雖然與曾男同班，但兩人畢業後就沒再聯絡，兩人根本無冤無仇。

檢方認為，雖然曾男持刀追人，但並未真正動手揮砍，且許女也未受傷，考量曾男當時與許女有一段距離，難以認定具備殺人犯意，因此殺人未遂及恐嚇公眾罪部分均不成立。

檢方最後考量曾男蒙面持刀追逐的行為，足以讓任何人在主觀上產生極大畏懼，已構成危害安全，偵結後依恐嚇危害安全罪將他起訴。