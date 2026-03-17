控法官欺騙撤告致求償權受損 嘉義某診所負責人告法官遭駁回

嘉義某診所負責人施姓男子因不服法官在審理過程中涉及欺騙，導致其權利受損，向法院提告，要求承審之邱姓法官賠償60000元。嘉義地院審理後，認為原告主張法官執行職務侵害其權利，依法須以該法官犯職務上之罪經判決有罪確定為前提，本件不具備此要件，在法律上顯無理由，裁定駁回其訴。可上訴。

施姓男子主張，2018年間向法院對衛生局起訴時，邱姓法官以「若不撤告則判決敗訴」等語欺騙，導致他撤回訴訟，嗣後再度提告時已逾時效被駁回。他認為法官故意違背職務致其受損，因此依民法第186條請求損害賠償60000元及利息。

法院表示，執行審判職務的公務員是依據證據及自己確信的見解執行職務，難免會出現見解差異，為了維護審判獨立並不受外界干擾，即便法律見解有差誤，訴訟制度本身已有糾正機制，不宜任由當事人指為不法而請求賠償。依據國家賠償法第13條及司法院大法官釋字第228號解釋意旨，針對審判或追訴職務之公務員請求損害賠償，法律設有特別限制，必須以該公務員因參與審判或追訴案件犯職務上之罪，且經判決有罪確定為必要的前提要件。

本件被告邱姓法官並未因原告所指控之行為犯下職務上之罪，原告雖曾向嘉義地檢署提起刑事告訴，但檢方始終駁回，顯示並無「有罪確定」之事實，原告請求賠償在法律上顯無理由，且此要件欠缺無法補正，因此不經言詞辯論逕予駁回。