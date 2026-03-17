成大醫工系外籍男大生校園內連續行竊腳踏車 騎完隨手丟判處拘役40日

成功大學生物醫學工程學系印尼籍宋姓男學生去年9月分別在成大護理系館旁、土木工程學系館旁行竊丁姓女子、劉姓男子的腳踏車，作為代步所用，騎完就隨手丟棄；警方找到劉的車，調閱監視器查出宋的身分，循線移送偵辦，台南地院依竊盜罪判處拘役40日。可上訴。

判決書引用台南地檢署起訴書指出，成功大學生物醫學工程學系印尼籍宋姓男學生去年9月13日凌晨，在成大醫學院護理系館前腳踏車停車場，徒手竊取丁姓女子所有、停放該處停車場的白色捷安特牌腳踏車1輛（價值1萬元），得手後逃逸。

去年9月16日下午5時許，宋姓男學生又在成大成功校區土木工程學系館旁，徒手竊取劉姓男子所有的淺藍色捷安特牌腳踏車1輛（價值2000元），得手後逃逸；案經丁女與劉發現報警，警方調閱監視錄影畫面，在同月底下午3時許，於成大成杏校區醫技系館西南側尋獲劉的腳踏車。

警方再依據竊嫌從醫技系館步行至成杏校區護理系館前的監視器錄影畫面，查出宋姓男學生的身分，將他帶回偵辦；宋承認犯行，但已無法確定丁女腳踏車位置，因而未尋回，檢方將他依竊盜罪提起公訴，聲請簡易判決處刑。

法院審酌，宋承認犯行，觸犯竊盜罪二罪，依其犯後態度、犯罪手法、目的及教育程度、經濟狀況等，分別依竊盜罪判處拘役20日、30日，應執行拘役40日。