路磚凸起害慘摔骨折 台中養工處辯民眾未注意 法院打臉判國賠24萬

台中吳姓民眾散步經台中市議會正前方，位於七期的「公一之三公園（議政公園）」人行道，因路磚受樹根影響隆起，吳絆倒慘摔骨折求償國賠35萬元，台中市養工處卻稱吳自己未注意；法院直言，養工處「將自己缺失，責由民眾自己不注意路面」難認公平，判國賠24萬元，可上訴。

吳主張，自己2025年6月29日一早7點多步行經西屯區市政北一路、惠政街口的「公一之三公園（議政公園）」人行道，現場卻因地磚隆起達2公分，嚴重影響用路安全，導致他前撲倒地、肩膀重摔，導致他右肩膀近端肱骨骨折。

吳認為，管理機關台中市養護工程處對該人行道有維持平整的管理義務，卻疏於維護才導致他受傷害，其對於公有公共設施管理顯有欠缺，依醫療、精神撫慰金一共求償國賠35萬元。

台中市養護工程處抗辯稱，地磚隆起是樹根影響，依吳提供照片僅隆起1公分，無明顯可見坑洞或高低差，且事故前1個月都沒接獲類似通報，主張管理並無欠缺。

養工處也說，人行道種植植被、樹木綠化，正常人行走時應知悉人行綠園道地下為土壤層，難期待如鋪設瀝青混凝土般平坦，行走時應小心注意，是否吳本身未盡注意義務，也有所疑慮，主張駁回。

台中地院查，現場照片可看出一旁有大樹，樹根鄰近人行道，樹根凸起導致地磚破裂、隆起，地面不平整，若養工處能適時巡查維護、設置警告，當可避免或減低損害，認定管理有欠缺。

中院也說，現場人行道屬養工處管理、維護，其有責任確保整段人行道安全無虞，現場已地磚隆起就應儘速修復，況且難期待用路人行走時隨時緊盯地面，養工處辯詞「無異是將自己缺失，責由民眾自己不注意路面」，難認公平，不採信其辯詞，一共判應國賠吳24萬2340元。