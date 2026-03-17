讓國中同學在住家旁空地倒廢棄物？彰化男一審無罪 二審逆轉要關

彰化檢警在2023年間查出劉姓業者等人涉嫌非法棄置廢棄物，傾倒在蔡姓男子住宅隔壁空地，蔡被依違反廢清法起訴，蔡男辯稱，劉男等人傾倒時不知情，事後得知後要求劉儘速處理，未見處理，才找環保局到場稽查，一審採信蔡證詞，認定劉等人供述有誣陷可能性，判無罪，二審改認，劉妻是蔡男國中同學，作證該地是蔡男指揮傾倒，蔡審理時也曾認，有在場指揮，改判1年1月。

檢警調查，劉姓業者與其妻子經營「黃金屋環保科技公司」，劉妻在2023年1月間，拜託住在彰化縣的蔡姓國中同學，協助暫放堆置其等收取的營業事業廢棄務，蔡基於情誼，加上劉妻也協助借公司牌給蔡男標案，蔡因而未經未經主管機關許可，在同年1月間，讓劉等人棄置3.5公噸的廢棄物，在住宅隔壁的空地，遲至同年5月都未清理，蔡男擔心地主發現，才向環保局檢舉此事。

彰化地院審理時，蔡男矢口否認犯案，辯稱，他沒有提供該塊土地給劉姓業者等人傾倒廢棄物，傾倒時未說，事後得知要求劉妻趕緊清除，但對方沒清，才會檢舉。

法官審認，蔡男與劉妻是國中同學，雙方有借牌標案，因金錢、債務糾紛對簿公堂，雖劉姓夫妻證稱，該塊土地是在蔡男同意且指揮下才傾倒，甚至蔡男還有幫忙丟棄廢棄物等證述，但不能排除二人有誣陷蔡男的可能性，判無罪。

檢方上訴台中高分院，認為蔡男對於劉姓夫妻傾倒廢棄物一事知情，涉違反廢清法。

蔡男二審審理時辯稱，劉姓夫妻第一次倒垃圾時，他知情，但起訴的這次是第二次，他不知情，事後看監視器才知道劉姓夫妻有倒垃圾在該處空地。

二審審認，劉姓夫妻對於蔡男同意提供土地傾倒營業廢棄物、傾倒時蔡男在場，以及蔡男當時還有指揮貨車倒車進入傾倒等證述都一致。

蔡男警詢時供述，親眼看到載運營建廢棄物的貨車，一行三人一起搬運到他住處隔壁的空地樹林棄置，還說不知棄置土地的地主是誰等語，與劉姓夫妻的證述相符。

法官認定，由卷內事證可知，蔡男第一次同意劉姓夫妻棄置廢棄物後，劉姓夫妻已依約清理完畢，基於同學情誼，蔡男才再次同意棄置第二次，更提醒劉姓夫妻要盡快將廢棄物搬離土地，顯示蔡男有同意，還指揮車輛傾倒。

法官審酌，蔡男基於同學情誼，非法提供他人土地堆置廢棄物，雖未獲利，但犯後未坦認犯行，還由地主自行清除廢棄物，依未經許可提供土地堆置廢棄物罪，判1年1月，仍可上訴。