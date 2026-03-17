嫌4月大兒子哭鬧太吵...他拿抱枕悶死藏屍行李袋6年 最終確定要入獄

基隆市黃姓男子8年前嫌不滿4個月大的兒子哭鬧，吵到自己睡覺，他拿橢圓型抱枕蓋住男嬰致身亡。黃事後將屍體藏在行李袋6年，於2023年底扔到山坡下，之後因兒子屆就學年齡未入學，社政機關報警協尋才東窗事發，最高法院依過失致死、遺棄屍體罪判2年徒刑定讞，黃確定入獄。

2018年3月，黃妻（2018年4月離婚）外出工作，黃獨自在家中照顧男嬰，因男嬰哭鬧不止，吵到他睡覺，黃隨手將床鋪上的抱枕放在嬰兒臉上掩蓋哭鬧聲，再呼呼大睡。

黃妻深夜下班，發現兒子無呼吸心跳，兩人急救仍不治。男嬰死後，被放在行李袋中，後來兩人分居，黃獨自隨身攜帶藏放在居所內，直到2023年底，才將屍袋丟棄山坡。

黃說，兒子是因為他的疏失而死亡，他很後悔，事後「想把小孩留在身邊」。他說，很對不起兒子，之後會好好照顧其他小孩，不會再觸犯法律。

前妻表示，黃有反省，她知道他不是故意的，希望沒給這位小孩的愛分配到其他小孩身上，好好的愛護其他小孩，她沒有提出告訴。

基隆地院一審認為黃是一時失慮，也深表悔悟，他還有其他幼兒待養育，再次犯案可能性低，依過失致死、遺棄屍體罪判2年徒刑，緩刑4年；緩刑期間付保護管束，接受30小時家庭親子關係認知教育輔導。

案經上訴，台灣高等法院認為黃案發前已曾多次以枕頭覆蓋男嬰面部，經黃妻制止仍不改善，並非單純一時疏於注意，且黃得知社會局人員及員警積極尋覓男嬰時，還和黃妻討論如何因應，謊稱男嬰交由友人照顧、會固定給生活費等。

另外，黃妻母親作證指出，黃與妻子共生下4名子女，除了身亡的男嬰之外，其他全由她照顧，兩人未曾支付任何照顧費用，黃妻也不會主動關心小孩。

高院指出，本案事發至今時間不短，黃若有修補親子關係的真意早可積極行動，但至今仍沒有任何具體行動，未盡任何親職義務，因此維持一審刑度，但撤銷黃的緩刑。案件上訴，最高法院認為判決沒有違背法令之處，量刑妥適，駁回上訴而定讞。