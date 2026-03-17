快訊

日本來台串燒名店爆食安問題 客人用完餐上吐下瀉中市衛生局要查

婦人報案要警來家捉鬼 台中警拒絕「我們不是師公、只抓小偷」

下個目標是古巴！川普嗆「我要接管」 不排除動武逼總統下台

聽新聞
0:00 / 0:00

嫌4月大兒子哭鬧太吵...他拿抱枕悶死藏屍行李袋6年 最終確定要入獄

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

基隆市黃姓男子8年前嫌不滿4個月大的兒子哭鬧，吵到自己睡覺，他拿橢圓型抱枕蓋住男嬰致身亡。黃事後將屍體藏在行李袋6年，於2023年底扔到山坡下，之後因兒子屆就學年齡未入學，社政機關報警協尋才東窗事發，最高法院依過失致死、遺棄屍體罪判2年徒刑定讞，黃確定入獄。

2018年3月，黃妻（2018年4月離婚）外出工作，黃獨自在家中照顧男嬰，因男嬰哭鬧不止，吵到他睡覺，黃隨手將床鋪上的抱枕放在嬰兒臉上掩蓋哭鬧聲，再呼呼大睡。

黃妻深夜下班，發現兒子無呼吸心跳，兩人急救仍不治。男嬰死後，被放在行李袋中，後來兩人分居，黃獨自隨身攜帶藏放在居所內，直到2023年底，才將屍袋丟棄山坡。

黃說，兒子是因為他的疏失而死亡，他很後悔，事後「想把小孩留在身邊」。他說，很對不起兒子，之後會好好照顧其他小孩，不會再觸犯法律。

前妻表示，黃有反省，她知道他不是故意的，希望沒給這位小孩的愛分配到其他小孩身上，好好的愛護其他小孩，她沒有提出告訴。

基隆地院一審認為黃是一時失慮，也深表悔悟，他還有其他幼兒待養育，再次犯案可能性低，依過失致死、遺棄屍體罪判2年徒刑，緩刑4年；緩刑期間付保護管束，接受30小時家庭親子關係認知教育輔導。

案經上訴，台灣高等法院認為黃案發前已曾多次以枕頭覆蓋男嬰面部，經黃妻制止仍不改善，並非單純一時疏於注意，且黃得知社會局人員及員警積極尋覓男嬰時，還和黃妻討論如何因應，謊稱男嬰交由友人照顧、會固定給生活費等。

另外，黃妻母親作證指出，黃與妻子共生下4名子女，除了身亡的男嬰之外，其他全由她照顧，兩人未曾支付任何照顧費用，黃妻也不會主動關心小孩。

高院指出，本案事發至今時間不短，黃若有修補親子關係的真意早可積極行動，但至今仍沒有任何具體行動，未盡任何親職義務，因此維持一審刑度，但撤銷黃的緩刑。案件上訴，最高法院認為判決沒有違背法令之處，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

屍體 小孩 最高法院

延伸閱讀

士林警陳信安「假辦案真A毒」...改判4年11月 前警員張晉維仍判5年

陽光行動／憂罹癌遺傳 他讓兩兒先篩再說

蔡正元「三中案」業務侵占定讞 北檢今分案辦理執行作業

好心代收包裹出事！鄰居比特犬撲出把老婦咬到滿臉血 丈夫揭心寒內情

相關新聞

拔河冠軍國手淪為「賣簿手」 法官輕判洗錢罪：她背負沈重壓力

曾代表國家赴歐洲參加比賽奪冠的台北市立景美女中前拔河隊員張姓女子，將帳戶以3000元提供詐欺集團當「賣簿手」，台北地院調查，張女家逢變故，一人扛起家計，決定輕判，依洗錢罪判她有期徒刑2月，併科罰金2000元，宣告緩刑2年。可上訴。

嫌4月大兒子哭鬧太吵...他拿抱枕悶死藏屍行李袋6年 最終確定要入獄

基隆市黃姓男子8年前嫌不滿4個月大的兒子哭鬧，吵到自己睡覺，他拿橢圓型抱枕蓋住男嬰致身亡。黃事後將屍體藏在行李袋6年，於2023年底扔到山坡下，之後因兒子屆就學年齡未入學，社政機關報警協尋才東窗事發，最高法院依過失致死、遺棄屍體罪判2年徒刑定讞，黃確定入獄。

士林警陳信安「假辦案真A毒」...改判4年11月 前警員張晉維仍判5年

士林分局警備隊員警陳信安勾結前員警張晉維及共犯林博涵、丘翊廷，由林、丘誘出毒品賣家，張再通報陳現身抓毒，三度以冰糖、白糖調包或直接偷走共1300克K他命，由張、林、丘3人朋分獲利。新北地院依公務員侵占職務上非公用私有財物、圖利罪，判4人各5年2月、5年、3年5月及3年2月徒刑，案經上訴，台灣高等法院今改判陳信安4年11月徒刑，其餘上訴駁回。

阿公留下來的...孫PO網賣保育類「台灣水鹿」頭顱標本 慘遭搜索起訴

台中艾姓男子自稱祖父留下1件「台灣水鹿」頭顱的標本，他在臉書社團發布兜售，並稱「值得珍藏之物，難得漂亮的鹿角」，經民眾檢舉警方搜索查扣，專家也鑑定確認是保育類動物，檢方偵結依違反野生動物保育法起訴他，扣案標本請法院宣告沒收。

路磚凸起害慘摔骨折 台中養工處辯民眾未注意 法院打臉判國賠24萬

台中吳姓民眾散步經台中市議會正前方，位於七期的「公一之三公園（議政公園）」人行道，因路磚受樹根影響隆起，吳絆倒慘摔骨折求償國賠35萬元，台中市養工處卻稱吳自己未注意；法院直言，養工處「將自己缺失，責由民眾自己不注意路面」難認公平，判國賠24萬元，可上訴。

讓國中同學在住家旁空地倒廢棄物？彰化男一審無罪 二審逆轉要關

彰化檢警在2023年間查出劉姓業者等人涉嫌非法棄置廢棄物，傾倒在蔡姓男子住宅隔壁空地，蔡被依違反廢清法起訴，蔡男辯稱，劉男等人傾倒時不知情，事後得知後要求劉儘速處理，未見處理，才找環保局到場稽查，一審採信蔡證詞，認定劉等人供述有誣陷可能性，判無罪，二審改認，劉妻是蔡男國中同學，作證該地是蔡男指揮傾倒，蔡審理時也曾認，有在場指揮，改判1年1月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。