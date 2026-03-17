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拔河冠軍國手淪為「賣簿手」 法官輕判洗錢罪：她背負沈重壓力

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

曾代表國家赴歐洲參加比賽奪冠的台北市立景美女中前拔河隊員張姓女子，將帳戶以3000元提供詐欺集團當「賣簿手」，台北地院調查，張女家逢變故，一人扛起家計，決定輕判，依洗錢罪判她有期徒刑2月，併科罰金2000元，宣告緩刑2年。可上訴。

2019年在愛爾蘭舉辦的歐洲盃室外拔河錦標賽，張女當時念景美女中二年級，有她代表出賽的聯隊以全勝之姿奪下「青少女480公斤公開賽」的冠軍。

判決書敘述，張女2022年起雙親接連過世，家庭遭逢變故，姊妹們也因身心障礙需照料，張女縱使放棄拔河專業投入工作，經濟仍屬於窘迫狀態。

2024年7月23日，張女透過網路覓找賺錢機會，與真實姓名、年籍均不詳、通訊軟體LINE暱稱「陳曉慧」的人聯繫，將帳戶提款卡及密碼提供對方使用，獲得3000元報酬，張女提供的帳戶後來有陳姓、李姓人士分別匯入28萬1000元、54萬元款項，檢警查知張女賣帳戶，偵辦後將她起訴。

法官審理時，張女自白認罪，張女告訴法官有與被害人和解的意願，不過，法官傳喚被害人均未到庭，致無法達成和解。

張女庭審時表示，她的父母分別於2022、2024年相繼過世，大姐是智能障礙，小妹又因車禍半身不遂「她們都需要靠我照顧」；張女說，她原本是景美女中的拔河隊，有參加國際賽事，不過，目前因家庭因素無法再繼續，只能打工賺錢來養家。

法官審酌認為，張女沒有前科紀錄，年紀很輕，卻背負沈重的家庭經濟壓力，她因一時失慮而犯案，也繳回3000元犯罪所得，應已記取教訓、知所警惕，宣告刑以暫不執行為適當，依法量刑，並宣告張女緩刑2年。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

愛爾蘭 帳戶 法官

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