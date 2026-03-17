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士林警陳信安「假辦案真A毒」...改判4年11月 前警員張晉維仍判5年

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

士林分局警備隊員警陳信安勾結前員警張晉維及共犯林博涵、丘翊廷，由林、丘誘出毒品賣家，張再通報陳現身抓毒，三度以冰糖、白糖調包或直接偷走共1300克K他命，由張、林、丘3人朋分獲利。新北地院依公務員侵占職務上非公用私有財物、圖利罪，判4人各5年2月、5年、3年5月及3年2月徒刑，案經上訴，台灣高等法院今改判陳信安4年11月徒刑，其餘上訴駁回。

張晉維曾任職基隆市警局，2021年間就曾假藉辦案A走詐團120萬元，以及在3起毒品案中「假緝毒、真A毒」，同年3月23日遭警政署免職，一審被判5年6月。但張卸下警職後，又貪圖便宜毒品，找上需要辦案績效的學弟陳信安「各取所需」，故技重施藉查案吞毒。

新北地院判決指出，陳、張等人先後在2022年12月30日、2023年1月5日，以張慣用手法，由林、丘2人佯裝買家誘出K他命賣方，相約當面交貨時，通知陳前往現場查緝，再趁陳盤查、搜索時，將事前準備好，摻入微量K他命的冰糖或白糖伺機調包。

2023年1月17日，林博涵、丘翊廷前往藥頭住處取貨，直接偷走1公斤的K他命，由到場的陳信安故意拖住賣家，讓兩人搭上張晉維車輛從容離去，得手毒品則統一由張變賣後朋分獲利。

案件上訴後，高院認為陳信安所犯公務員對主管事務圖利罪部分有減刑事由，此部分由3年3月徒刑減為2年11月，2個侵占職務上持有之非公用私有財物罪部分則駁回，應執行刑減為4年11月，褫奪公權3年。至於張晉維、林博涵、丘翊廷部分，高院判上訴駁回。

前警員張晉維勾結北市警士林分局警備隊員陳信安，藉查案侵吞毒品，犯2個非公務員與公務員共同侵占職務上持有之非公用私有財物罪、1個非公務員與公務員共同對主管事務圖利罪，台灣高等法院今仍判他5年徒刑，褫奪公權3年。圖／聯合報系資料照片
前警員張晉維勾結北市警士林分局警備隊員陳信安，藉查案侵吞毒品，犯2個非公務員與公務員共同侵占職務上持有之非公用私有財物罪、1個非公務員與公務員共同對主管事務圖利罪，台灣高等法院今仍判他5年徒刑，褫奪公權3年。圖／聯合報系資料照片

公務員 毒品 陳信安

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