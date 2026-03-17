阿公留下來的...孫PO網賣保育類「台灣水鹿」頭顱標本 慘遭搜索起訴

台中艾姓男子自稱祖父留下1件「台灣水鹿」頭顱的標本，他在臉書社團發布兜售，並稱「值得珍藏之物，難得漂亮的鹿角」，經民眾檢舉警方搜索查扣，專家也鑑定確認是保育類動物，檢方偵結依違反野生動物保育法起訴他，扣案標本請法院宣告沒收。

檢警調查，艾男2025年11月11日在臉書社團「各類標表買賣、交流平台」發表4張台灣水鹿頭顱（含鹿角）的照片，還標注「台灣正水鹿顱骨與鹿角，值得珍藏之物。喜歡的朋友可以私密我唷。難得漂亮的鹿角。」

有民眾在社團發現其販賣保育類動物標本，經向農業部林業及自然保育署檢舉，再經保七總隊搜索艾男住處，查扣水鹿頭顱、鹿角等標本。

檢方訊時，艾全部坦承，表示該水鹿標本是祖父遺留下來，一開始貼上網是想要賣，想說能賣多少就賣多少。

檢警也將扣案物送交專家，經國立國立屏東科技大學野生動物保育服務中心物種鑑定，確認該標本就是林保署公告的陸域保育類野生動物名錄第三級其他應予保育野生動物，非經主管機關同意，不得買賣或意圖買賣而陳列、展示保育類野生動物或其產製品。

檢方認定艾犯嫌明確，偵結依違反野生動物保育法起訴他，扣案台灣水鹿頭顱是保育類動物產製品，請法院依法宣告沒收。