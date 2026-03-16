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2旅行社涉詐領勞動部補助873萬 10人認罪緩起訴

中央社／ 新北16日電

新北檢調查獲2間旅行社偽造員工在職身分及不實線上課程紀錄，詐領勞動部補助款共873萬元，涉犯詐欺取財、偽造文書等罪。新北地檢署審酌10人坦承犯行，處分緩起訴1年。

根據緩起訴書，勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署為協助因景氣變動、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）等衝擊被放無薪假的勞工，推出「充電再出發訓練計畫」，讓勞工在被減班期間可學習技能並領取訓練津貼，辦訓的事業單位也可申請訓練費用補助。

檢調查出，傅姓男子為台北市某旅行社負責人，民國110年8月指示公司會計主管張姓女子，替未在公司任職的4人申辦勞健保，製造4人為旅行社員工假象，張女再繳交勞雇契約書、預定參訓勞工名冊等證明文件，向北分署申請補助款。

北分署拿到造假資料審核資格通過後，傅男再親自或交辦員工使用帳號密碼登入勞動部平台參加每日線上課程，讓承辦人員誤信公司員工皆有實際參與線上學習，110年8月至111年9月期間共撥付該旅行社新台幣492萬元補助款。

另一間旅行社負責人蕭姓女子也以相似手法詐領津貼，蕭女明知2員工未親自上網參與線上課程，卻指示主管檢附相關文件申請補助，2名員工也配合提供資料，自110年10月至111年9月期間，該旅行社5人共領取補助款381萬元。

檢方指出，2間旅行社共10人涉犯刑法詐欺取財、偽造文書等罪，審酌10人無相似性質前科，且犯後坦承犯行、深表悔悟，處分緩起訴1年，其中6人需向公庫支付5萬元至30萬元不等處分金。

補助款 偽造文書 勞動部

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