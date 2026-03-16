蔡正元「三中案」業務侵占定讞 北檢今分案辦理執行作業

「三中案」前總統馬英九獲判無罪，前立委蔡正元因犯業務侵占罪判刑3年6月徒刑定讞，還沒入獄。台灣高等檢察署收到院方卷證資料，發交台北地檢署執行，北檢已收到執行案卷，今日將依程序分案辦理執行作業。

三中案唯一有罪的被告蔡正元，未被通知執行。台灣高等法院指出，去年12月31日判決三中案，因本案卷宗、證物多達200宗、200項，書記官已加速整理，並儘速移送檢方執行。據悉，高院已於3月6日將判決確定部分卷證送給檢方，台高檢確認收卷，將依程序交北檢執行；對此，北檢今已收到高檢執行案卷，將依程序分案辦理執行作業。

蔡正元針對業務侵占判決確定部分，向高院聲請再審，認為確定判決認知錯誤，阿波羅公司只是他處理中影股權交易案、莊婉均掏空案的「平台工具」。蔡正元說，他處理掏空案時，黑道不滿他的作法找人朝他開2次槍，其中一次危及生命，若他不幸身亡，法院也不用費心處理本案，「我早就化作骨灰」

蔡正元認為檢方「先射箭再畫靶」，找罪名扣在他頭上，一審法院不理解其中緣故，二審法院又接受如此解釋，但與事實不符，他才聲請再審盼法院明察。蔡正元另涉商業會計法不為記錄致生不實罪部分，一審判6月得易科罰金之刑，二審也維持一審判決，目前上訴三審審理中。