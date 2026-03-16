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蔡正元業務侵占罪判刑定讞 北檢將發監執行
前中影董事長蔡正元被控三中案，其中業務侵占罪，二審高等法院去年底判刑3年6月確定。台灣高檢署今天將卷證發交台北地檢署，檢察官近期將通知蔡正元到案發監執行。
全案起於，蔡正元被控藉由處理中影公司股權案，掏空阿波羅公司新台幣2.8億餘元，另故意遺漏會計事項。台北地方法院、台灣高等法院均依業務侵占罪判蔡正元3年6月徒刑；商業會計法部分判刑6月，得易科罰金。業務侵占罪部分因不得上訴而確定。
蔡正元涉業務侵占罪經判決確定，由於卷證繁多（卷宗證物均逾200宗、200項），台灣高等法院加速整理卷證後，已於6日移送卷證給高檢署，高檢署今天下午發交北檢處理。北檢分案後，近期將依程序辦理執行作業，通知蔡正元到案執行。
另外，高院本案審理期間，裁定蔡正元配戴電子腳環，並於每日上午10時至12時，在其限制住居地址向科技監控中心報到。
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