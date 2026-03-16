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誠美材掏空案 葉美麗加保150萬、林勇任100萬

中央社／ 台北16日電

誠美材料前副董事長葉美麗涉與郡宏董事長林勇任，以假交易等掏空誠美材料等公司逾2億元。一審判葉美麗7年徒刑、林勇任6年。二審今天諭知葉美麗加保150萬元、林勇任100萬元。

一審台北地方法院去年11月宣判後，於同年12月底裁定葉美麗、林勇任今年1月1日起，延長限制出境、出海3個月；案經上訴，二審由台灣高等法院審理中。

二審審酌2人境管期限將屆，今天召開訊問庭，公訴檢察官聲請增加保證金、指定地點定期報到及科控監控；葉美麗、林勇任庭上均主張不會逃亡，並同意增保及定期報到。

法官考量葉美麗、林勇任先前限制出境、出海總期間已幾乎達法律規定5年上限，無法再延長，但為確保日後審判程序順利，先裁定命2人增加保證金，葉美麗為新台幣150萬元，林勇任100萬元；至於指定地點定期報到及科控監控等強制處分，合議庭將在31日以前決定准駁。

根據北院判決，葉美麗於案發時為誠美材料公司副董事長，並為誠美材料公司百分之百持有之子公司茂豐、茂宇公司之法人代表人董事長；林勇任為郡宏公司董事長。

判決表示，葉美麗等人以3種手法掏空茂豐、茂宇公司、誠美材料公司，首先，葉美麗與林勇任把郡宏公司的庫存品以不合理的高價賣給茂豐公司，使茂豐公司、誠美材料公司受有新台幣7675萬元損害。

再者，葉美麗又在郡宏公司委託茂豐公司採購原料時，設計不合理的交易條件，讓郡宏公司僅須支付部分貨款給茂豐公司，茂豐公司卻要把全部貨款先支付給葉美麗掌控的寶兌公司，葉美麗再將寶兌公司收到的貨款挪為己用，使茂豐公司、誠美材料公司受有8825萬元損害。

第三，葉美麗因承諾時任立委蘇震清以每股15元價格購買蘇震清及其友人持有的郡宏公司股票，在鑑價報告做成前，葉美麗就先讓茂豐、茂宇公司以每股15元價格購買蘇震清及其友人持有的郡宏公司股票，之後由茂豐公司方姓財務經理，再倒填鑑價報告的做成日期，且郡宏公司股票合理價格僅約4至5元，因此使茂豐公司、茂宇公司、誠美材料公司受有6294萬元損害。

一審依違反證券交易法特別背信等罪，判決葉美麗應執行有期徒刑7年，林勇任應執行有期徒刑6年。案經上訴，二審由台灣高等法院審理。

誠美材前副董事長葉美麗。圖／聯合報系資料照片
誠美材前副董事長葉美麗。圖／聯合報系資料照片

北院 限制出境 董事長

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