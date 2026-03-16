屏東五連霸前議員堆2700噸玻纖粉當「擋土牆」 二審逆轉判無罪
屏東縣前縣議員劉淼松（已改名為劉明坤）經營的鍇霖公司9年前被查出非法堆置玻纖粉於廠區，去年屏院依廢清法判劉2年徒刑，劉明坤不服上訴，高雄高分院審理後，認為這批堆置玻纖粉是產品並非廢棄物，逆轉判無罪。可上訴。
判決指出，鍇霖公司經營預拌混凝土業務，因此向毅川、中德公司分別購入以太空包盛裝的玻璃纖維樹脂粉料各約1573公噸、1115公噸，原本預計製成低強度混凝土販售，結果因市場需求疲軟，導致玻纖粉大量留存於廠區。
因廠房旁有堆置大量土方，劉明坤為了避免廠區土石滑落，2017年起便將該批用不到的玻纖粉太空包堆置在地界充當擋土牆，結果因包裝破損，反造成玻纖粉外流汙染土地。
2017年6月20日當時環保署實施行政稽查，發現劉明坤廠區內的玻纖粉包裝破損，採樣後檢測金屬銅超標，確認他違法在廠區堆置有害廢棄物，依法移送地檢署偵辦後，檢方並依廢清法提起公訴。
屏東地院審理時，劉明坤喊冤，稱他購入玻璃纖維樹脂粉料是產品非廢棄物，但法官認為鍇霖公司長期露天堆置且作擋土牆使用，不符產品用途，應屬廢棄物範疇。
屏院法官認定劉明坤在鍇霖公司廠區非法堆置廢棄物，且未設有防雨、防滲透設備，依廢清法判刑2年，鍇霖公司另科罰金100萬元。
劉明坤不服上訴，高雄高分院審理後，合議庭認為該批玻纖粉含銅量低於5％，依規定可作為取代水泥的替代原料，雖然鄰近土壤驗出重金屬超標，但欠缺證據證明是該批玻纖粉所致。
合議庭認定，鍇霖公司採購玻纖粉用於製作混凝土，產品進貨後堆置於廠區，難認屬於廢棄物，且被查緝後，該批玻纖粉也未移動，並以帆布覆蓋，難認劉明坤有認知到該批產品已變質為廢棄物，不構成非法堆置等罪，逆轉判劉明坤及鍇霖公司無罪。可上訴。
該案雖判無罪，但劉明坤另涉將未處理廢棄物非法傾倒於枋寮鄉、東港鎮多處農業及國有土地，總量逾2.29萬立方公尺，去年6月被檢調搜索查緝到案，由屏東地院裁定羈押獲准，該案目前仍在偵審中。
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