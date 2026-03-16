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他走進台南民宿驚見無招牌且光線昏暗…誤認要被拘禁撞破門 法院輕判

聯合報／ 記者袁志豪／台南報導

魏姓男子走進台南一間民宿，見現場毫無招牌與標示，光線昏暗且動線異常，他想從大門離開卻無法開門，以為自己將遭到拘禁，四處尋找還報警，發現一扇門後趕緊撞開，挨告毀損罪。台南地院一審判處拘役10日，二審認定他構成「誤想正當防衛」，改判拘役5日確定。

判決書指出，魏姓男子去年5月23日下午4時許，以租客身分進入台南市中西區一間民宿後，竟誤認自己遭拘禁，為趕緊離開，就用身體撞開民宿木製側門，致門鎖損壞；案經民宿業者報警提出毀損告訴，檢察官提起公訴，同年9月台南地院一審將魏判處拘役10日。

魏提起上訴指出，他抵達現場後，發現民宿建築毫無招牌與標示，撥打電話，一位女子接聽指示輸入密碼開啟大門；進入發現除大門格外厚重，仍有玻璃門與電動側滑門等多道設計，光線昏暗且動線異常，他當下心生疑慮，走回大門嘗試開門，但大門無法打開。

魏表示，他在電話中要求該女子開門，對方未正面回應，他驚覺危險，掛掉電話並報警，告知警方可能遭受不法拘禁；接著延著向側牆敲擊呼救，發現有一道已被上鎖的門，在敲擊該門卻無人回應後，情急下不得已以身體撞開，終於得以脫困。

魏說明，他在受困時，現場無人接待協助，以致心生恐懼，才會在緊急避難情境下產生毀損行為；他與業者無冤無仇，並非蓄意滋事，而是出於求生本能的判斷，應成立誤想緊急避難，阻卻故意。他否認毀損犯行，且民宿本身是非法經營，疑似提供標示不明、不合規的安全與消防環境設施。

合議庭認為，民宿一樓為一狹長走道，燈光並不明亮，亦無接待人員，再參以民宿經台南市政府認定建物不符規範仍非法營業民宿，可認魏姓男子初來乍到，對此陌生且不良環境心生疑慮，本在所難免；魏進入民宿後，同日下午4時6分還撥打緊急電話至派出所。

當時魏稱「被困住，快被擄走，趕快派人過來」，有電話錄音檔可證；一般人若未認為生命、身體或財產正遭受或即將遭受不法侵害，應不會刻意報警求救等情。合議庭表示，堪認魏陳稱當時認為遭拘禁而報案，應屬可採。

合議庭指出，雖然魏未實際受到拘禁，然依據他所處環境及心理狀態，其誤以為遭到非法拘禁，而以身體撞開木門方式自救，確非無可能；魏的誤認應屬有具體客觀脈絡可循，而非完全基於揣測、臆測或妄想而來。因此，其行為應符合「誤想正當防衛」，應減輕其刑

合議庭審酌，魏的錯誤應屬可得避免，不能阻卻故意，亦不得阻卻責任，僅能按其情節，減輕責任；原審未及審酌，尚有未當，應撤銷改判。考量魏前科素行、犯罪動機、目的，家庭、職業等背景，以及雖表示有與業者和解意願，但尚未達成和解，改依毀損罪判處拘役5日。

魏姓男子走進台南一間民宿，見現場毫無招牌與標示，光線昏暗且動線異常，他想從大門離開卻無法開門，以為自己將遭到拘禁，破門離開，挨告毀損罪。本報資料照片
魏姓男子走進台南一間民宿，見現場毫無招牌與標示，光線昏暗且動線異常，他想從大門離開卻無法開門，以為自己將遭到拘禁，破門離開，挨告毀損罪。本報資料照片

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