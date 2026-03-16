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天道盟同心會金山分會圍標核電廠採購案 台電主管收賄25萬判5年6月

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

天道盟同心會金山分會長郭簡村被控2019年夥同廠商圍標，藉標得核電廠工程採購標案不法獲利，台電布置組主管賈儒龍被控長期索賄；台灣高等法院審理維持一審認定，依貪汙罪判賈有期徒刑5年6月，褫奪公權2年，判郭有期徒刑2年，可易科罰金。可上訴。

高院審理認為，賈儒龍利用承辦採購案收賄，他一審坦承犯、，回犯罪所得，一審所定應執行有期徒刑5年6月已充分酌量，檢察官與賈上訴均無理由，應予駁回。

至於郭簡村部分，合議庭審理認為，檢察官對郭有罪部分量刑上訴，不過，一審定應執行有期徒刑2年無明顯違背公平、比例原則，檢察官上訴無理由，也駁回。

賈儒龍2011年至2020年為台電公司第一核能發電廠改善工程組土木工程專員，負責小額採購、工程採購案規劃、招標、履約等業務，被控收受廠商1萬5000元、8000元、2萬元、2萬元、46萬2222元、25萬元賄賂。

郭簡村是長合公司負責人，為影響政府採購案結果獲不當利益，安排長合公司等3家廠商競標承做工程，再協議使廠商不為價格競爭，直接由富國、上田公司得標承做。

台灣高等法院。圖／聯合報系資料照片
台灣高等法院。圖／聯合報系資料照片

核電廠 檢察官 台電 採購案 貪汙

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