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阻力來了！柯文哲聲請解除境管赴日本 檢方因「無前例」建議駁回

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

民眾黨前主席柯文哲因京華城等案科技監控併限制出境，柯因長子柯傅堯日本東京大學博士班畢業典禮本月24日舉行，遞狀聲請解除限制出境3天；法官函詢意見，檢察官認為，配戴電子腳環出境無前例建議駁回，台北地院近期評議後裁定。

柯文哲因案偵查加審判期間羈押禁見近一年，2025年9月8日裁定以7000萬元交保，併限制出境、出海，施以科技監控配戴電子腳環替代羈押處分，法官案件審結前啟動防逃令，命柯本月26日宣判時到庭聆判。

柯文哲本月9日委託辯護律師蕭奕弘、民眾黨發言人陳智菡向法院遞狀聲請暫時解禁，狀子檢附東京大學電子郵件邀請函的副本。

柯於狀子指出，柯傅堯已完成日本東京大學系統創新工程研究所博士學位，學校將於2026年3月24日舉行學位授予儀式，他身為家屬受邀請到場觀禮，請法院兼顧家庭人倫、人權保障及刑事程序順利進行，准予暫時解除3月23日至25日3天的限制出境、出海處分。

合議庭收受聲請狀後為平衡檢辯意見，翌日發文台北地檢署函詢意見，偵查、公訴組檢察官開會討論後，將意見函覆合議庭參考。

據檢方函覆法律意見認為，柯文哲涉犯重罪，目前仍有限制出境的必要，而且，司法實務上並沒有配戴電子腳環施以科技監控卻還出境的相關前例可循，末了建請合議庭駁回柯文哲的暫時解除境管處分聲請案。

民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

畢業典禮 東京大學 日本 限制出境 柯文哲

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