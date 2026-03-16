國道飆BMW時速200公里害死副機師 判3年6月確定

航空公司張姓副機師開Audi汽車與駕駛BMW汽車的馮姓男子在國道競速，馮變換車道致張車輛失控衝出閘道邊坡死亡；最高法院審理，依妨害公眾往來安全、過失致死罪判馮應執行有期徒刑3年6月確定。

2019年7月6日清晨6時許，馮駕駛BMW Z4從台北市金華街住家出發，欲前往桃園市龜山區開設經營的電子公司，馮從圓山交流道上國道一號後，遇上從台北市內湖區住家出發前往桃園機場上班開AudiA3的張姓副機師，2車在國道上競速。

根據監視器及ETC門架換算得知，2車沿路至少以150至180公里時速互相追逐，事故前死者的A3一度飆到時速200公里，仍追不上馮男的Z4。

2車駛至國道一號南下25公里處，馮原本行駛於內側車道，為了超越一輛聯結車，突然連切兩個車道至外側車道，以致開在後方的張企圖往右方重慶北路出口閘道閃避，但張的車因車速過快失控，衝撞護欄彈出車道攔腰撞上路樹，車身斷成兩截，張身受多重鈍創，合併顱腦損傷身亡，馮則駛離現場。

警方追查發現，這起車禍是素昧平生的馮、張2人競速飆車所致，不過，馮到案強調，當時沒看到張的車子在他後方，僅承認過失致死罪，否認飆車危害公眾往來安全罪。