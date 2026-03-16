前立委吳光訓涉炒作康友-KY股票 不法獲利928萬餘元遭起訴

綽號「豐銀吳」的75歲前立委吳光訓（另案在屏東監獄服刑）涉嫌炒昔日生技股王「康友-KY」案，台北地檢署認定吳以子女證券帳戶大量買進、賣出康友-KY、康友麥證，不法獲利928萬餘元，今偵結，依刑法毀損債權罪嫌及違反證券交易法操縱有價證券價格罪起訴。

起訴指出，吳光訓涉嫌在2015年3月25日至2020年5月13日，將自有資產蓄意借用長女前立委吳怡玎、次女吳怡利及兒子吳郁展的帳券帳戶，大量進、賣出在證交所公開發行上市的康友製藥公司康友-KY公司股票，隱匿其財產，毀損他人債權。

檢方查出，2018年9月1日至同年10月19日，吳光訓涉使用子女3人的證券帳戶，大量買進、賣出康友-KY公司股票，並同時買進、賣出以同一股票作為標的的證券由香港麥格理資本公司發行的認購權證（康友麥證7B購01權證）以操縱價格。

檢方指出，吳光訓涉操縱有價證券價格，使康友麥證在此期間的收盤價格漲幅達百分之205.00、振幅達百分之232.50，與同期間標的證券康友-KY公司股票收盤價格漲幅百分之45.52、振幅達百分之47.69呈同向變動。

檢方統計，合計此期間買進康友麥證5350仟單位，均價新台幣0.47元、賣出10490仟單位、均價新台幣1.12元，已實現不法獲利新台幣928萬8300元。