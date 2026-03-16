日本「拍立得」相機代理商欠稅1937萬 台北分署聲請管收獲准

代理並販售日本品牌「拍立得」底片及相機的蘇姓業者2011年起滯納營業稅、營利事業所得稅、勞工退休金及罰鍰含滯納金及利息積欠逾1937萬元，法務部行政執行署台北分署聲請管收蘇，蘇到所不到1日，胞妹即火速繳納300萬後讓哥哥獲釋，承諾履行剩餘欠款。

台北分署今表示，蘇姓業者以「金蟬脫殼」方式於公司解散之際，將帳列逾1600萬元商品存貨無償處分移轉給妹妹或前女友擔任負責人的其他公司，並在原址繼續以同樣招牌經營，意圖脫免執行。

執行官調查說，蘇在欠稅後，仍頻繁於高檔餐廳、百貨消費，生活優渥，每月信用卡消費曾高達29萬元，經清查金流進一步發現，他欠稅期間仍多次臨櫃存入大額現金至公司帳戶，累計金額高達1億4710萬元，甚至也資助妹妹在日本求學、在台北市精華區購置豪宅。

台北分署表示，經多次要求蘇提出清償方案未果，蘇本月9日到場經執行官訊問後，執行官認為蘇符合有隱匿財產的管收要件，依法留置並向法院聲請管收獲准。

不過，法官裁准管收蘇之後，蘇的胞妹卻在不到24小時內先籌措300萬元繳納，又簽署擔保書，還承諾就剩餘欠款履行，執行官才同意釋放蘇。