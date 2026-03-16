涉毀損債權、炒股 前立委吳光訓遭起訴

國民黨前立委吳光訓涉炒股案被判刑定讞，目前正在監服刑。北檢另查出，吳光訓涉嫌毀損債權及操縱康友-KY股價，獲利928萬餘元，今天依證券交易法操縱有價證券價格等罪起訴。

吳光訓曾任立委，為高雄地區股市大戶，涉嫌自民國97年使用女兒、國民黨前立委吳怡玎等人證券帳戶，以高價買入、相對成交等模式炒作股價。最高法院於112年間依證交法判刑2年6月定讞，目前正在屏東監獄服刑。

檢方調查，吳光訓於88年至96年間擔任亞瑟科技公司代表人，亞瑟公司於89年間向中國農民銀行（後併入合作金庫銀行）借款新台幣7200萬元，吳光訓擔任連帶保證人。亞瑟公司自94年11月起未依約繳納本息，債務視為全部到期，合作金庫向吳光訓等人求償4172萬餘元勝訴。

吳光訓於將受強制執行之際，於104年3月至109年5月間，將自有資產蓄意借用吳怡玎等人的證券帳戶，大量買進、賣出康友-KY公司的股票，以此方式隱匿財產，毀損債權人的債權。

檢方查出，吳光訓於107年9月1日至10月19日期間，使用吳怡玎等人的證券帳戶，大量買進、賣出康友-KY股票，並同時買進、賣出以康友-KY作為標的認購權證等方式來操縱價格，不法獲利928萬8300元。

台北地檢署今天偵查終結，依刑法毀損債權罪、證券交易法操縱有價證券價格罪起訴吳光訓。