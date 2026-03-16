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男突持刀追殺2高中生！落網竟稱「洗美工刀」 法院判6個月

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

屏東縣兩名高中生去年12月在仁愛國校外人行道的長椅等朋友，突遭45歲曾男騎單車靠近還恫稱「砍死你們」，兩名高中生逃入仁愛國小校園內，學校發現報警，曾男緊追不放還揮舞美工刀，遭員警制伏後，曾男稱「洗美工刀」，屏東地院審結，判曾男恐嚇危害安全罪，處有期徒刑6月，可易科罰金。可上訴。

全案發生在2025年12月13日下午近1時許，高中生描述案發時，他和朋友坐在仁愛國小校園外人行道長椅等人，曾男突騎單車靠近，忽然盯著他們還罵「三字經」，手拿美工刀跑來說「我要砍死你們」等語。他跟朋友跑進校園，曾男還一路追隨他們到保健室，他躲入保健室將門上鎖，護理師隨即打電話報警。

高中生說，「被追逐時我往後看，曾男還有揮舞美工刀兩次左右」。曾男最後被趕來警力制伏。

曾男落網後，警詢時稱，他當時在附近雜貨店喝酒、吃科學麵，尿急才跑步去廁所，沒有要追殺兩名高中生。法院審理時，曾男改口稱，他先去朋友那邊切水果，吃完要去學校把刀子洗乾淨。合議庭認為，曾男描述前後矛盾，是卸責之詞，不採信其辯詞。

判決指出，曾男行為造成高中生心生畏懼，犯後狡辯，也未與對方和解，判曾男犯成年人故意對少年恐嚇危害安全罪，處有期徒刑6月，可易科罰金，美工刀沒收。可上訴。

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屏東縣兩名高中生去年12月在仁愛國校外人行道的長椅等朋友，突遭曾男（左一，坐地者）騎單車靠近並恫稱「砍死你們」，遭員警制伏。資料照／翻攝畫面
屏東縣兩名高中生去年12月在仁愛國校外人行道的長椅等朋友，突遭曾男（左一，坐地者）騎單車靠近並恫稱「砍死你們」，遭員警制伏。資料照／翻攝畫面

屏東縣兩名高中生去年12月在仁愛國校外人行道的長椅等朋友，突遭曾男（左一，坐地者）騎單車靠近並恫稱「砍死你們」，遭員警制伏。資料照／翻攝畫面
屏東縣兩名高中生去年12月在仁愛國校外人行道的長椅等朋友，突遭曾男（左一，坐地者）騎單車靠近並恫稱「砍死你們」，遭員警制伏。資料照／翻攝畫面

人行道 屏東縣 高中生

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