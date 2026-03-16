詐補助恐數罪併罰 律師：絕非還款能了事

政府「租金補貼專案」詐領案件多，律師提醒，租金補貼屬政府社會福利政策，若民眾虛構租賃關係或隱匿事實申領補助，恐觸犯多項刑責，絕非單純退回補助款能了事。

律師馬在勤說，申請人以虛構租約申請補助，使政府機關陷於錯誤而核發補助款，構成刑法第三三九條詐欺取財罪，可處五年以下有期徒刑，即使詐領金額不高，只要行為成立，仍留下刑事前科。

他表示，相關案件可能涉及刑法二一四、二二○條第二項使公務員登載不實準公文書罪，申請人提出不實的租約或資料，使承辦人員在「住宅補貼評點及查核系統」等政府電磁紀錄中登錄錯誤資訊，可處三年以下有期徒刑，實務常與詐欺罪併論。

馬在勤表示，申請人偽造租賃契約、冒用房東簽名或製作不實文件，則可能觸犯刑法二一○、二一六條偽造私文書或行使偽造私文書罪，可處五年以下有期徒刑，若是同時詐領補助款，法院通常會依數罪併罰的方式判決。

他提醒，即便刑事案件結束，行政機關可依法追回全部補助款項，並將相關紀錄登錄於住宅補貼評點及查核系統，未來當事人申請租金補貼或其他住宅補助時，可能被列為加強查核對象，甚至喪失申請資格；民眾申請政府補助時，務必據實填報資料，避免因一時貪念觸法。