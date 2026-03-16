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補助、收入混在一帳戶 專家：難舉證來源

聯合報／ 記者林麗玉李隆揆／台北報導

台北市一名領低收入戶補助的單親父親被強制執行，經聲明異議後解凍帳戶。律師指出，曾有領補助津貼民眾被強制執行而聲明異議，因帳戶款項「混在一起」無法舉證，津貼補助仍被扣押執行，建議開專戶分開管理補助金與其他收入，以利執行機關辨識款項來源。

律師俞力文表示，曾遇領有補助津貼的退休民眾，因幫人作保，帳戶被法院強制執行凍結，向法院聲明異議，法官要求提出證明，但帳戶的錢都混在一起，除了津貼，還有收入，當事人未能證明哪些已用掉、哪些還在帳戶，因無法證明存有補助津貼，帳戶被凍結，全被執行掉。

他說，民眾可能覺得另外開戶不方便，且詐騙多，開戶限制也多，政府應在民眾申請津貼補助時加強宣導，由銀行配合協助開專戶，避免弱勢者難以開專戶，領不到補助津貼，生活出問題。

律師包盛顥說，不少弱勢民眾因收入不穩定或居住地變更而未及時繳稅費，被政府移送法院強制執行，銀行帳戶遭凍結，若該帳戶是補助金收款帳戶，可能無法領取補助。

他說，行政執行程序與補助金帳戶管理未明確區隔，雖強制執行法規定，依法領取的社會救助金、低收入戶補助或其他社會福利款項，不得被強制執行扣押，但補助金與一般存款混在同一帳戶時，法院與銀行難以立即辨識款項來源，往往會先凍結帳戶，由當事人提出證明後申請解除凍結，對經濟拮据家庭衝擊大。

包盛顥說，當事人可向法院聲明異議，提供社會局補助證明或銀行交易紀錄，聲請解除扣押；社會福利主管機關應於民眾申請補助時主動提醒，或協助依社會救助法規定開設社會救助專戶，使補助金與其他收入分開管理，讓執行機關能清楚辨識資金來源，降低對弱勢民眾衝擊。

低收入戶 強制執行 帳戶

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