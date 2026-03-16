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帳戶凍結 低收戶救命錢 險遭強制執行

聯合報／ 記者林麗玉李隆揆／台北報導

有低收入戶被凍結帳戶<a href='/search/tagging/2/強制執行' rel='強制執行' data-rel='/2/212197' class='tag'><strong>強制執行</strong></a>，無法使用補助款，北市<a href='/search/tagging/2/社會局' rel='社會局' data-rel='/2/237337' class='tag'><strong>社會局</strong></a>表示加強宣導，協助相關申請者開專戶。示意圖非本新聞個案。本報資料照片
有低收入戶被凍結帳戶強制執行，無法使用補助款，北市社會局表示加強宣導，協助相關申請者開專戶。示意圖非本新聞個案。本報資料照片

台北市一名扶養多名子女的單親父親，靠政府低收入戶補助維生，近期因無力繳交通罰單，金融帳戶被法院扣押，房租、生活費都在帳戶，生計頓陷困境，他向法院聲明異議，趕在房租到期前一天才解凍帳戶。北市社會局表示會加強宣導，協助申請補助民眾開立專戶。

「電話那頭是焦急萬分的求救聲。」北市議員游淑慧說，本月初接到這名單親爸求助，語氣非常著急，單親爸有工作，但收入不豐，孩子都在讀國小，家計負擔沉重，經協助提出異議後，趕在房租到期前一天解凍帳戶；行政服務不能只有冰冷程序，要具備同理心，政府應補足行政缺口，別讓民眾自力救濟。

依強制執行法第一二二條，債務人依法領取的社會福利津貼、社會救助或補助，不得為強制執行。游說，很多人不知道，為保障「救命錢」不被錯扣，最好向金融機構申請開立 「社會救助金專戶」，確保專款專用；因補助需經審查，不一定通過，社會局未在民眾申請時廣為告知專戶資訊，許多弱勢者在帳戶被凍結才驚覺有此選項。

北市社會局表示，將在民眾申請時加強宣導鼓勵申請專戶，也有專戶申請「懶人包」供參，民眾提出申請約八天收到核定公文，可前往郵局開立專戶，並至戶籍所在地區公所辦理專戶註記，專戶只能用於領取生活補助，無法作為一般存匯款或轉帳使用，未來不再具備補助資格時，專戶會被註銷。

一名行政執行官說，若目標帳戶非補助專戶，行政執行署無法事前得知帳戶內含有補助款，只要發現帳戶內存款多於欠款金額，就會通知銀行協助執行財產扣押；類似個案常見於經濟弱勢家庭欠繳健保費，欠款人無力繳清健保費，又依靠社會補助度日，其實一通電話可避免被錯扣。

他表示，執行扣押前會寄發財產扣押命令通知書給銀行和欠款人，通知書有承辦該案書記官的聯絡方式，欠款人有補助款匯入個人帳戶遭一併扣押，可致電書記官說明，書記官會向銀行查證；若欠款人未提前向書記官說明，在強制執行時仍能向行政執行人員提出，若帳戶款項有補助款經查證屬實，會解除扣押或凍結。

金融機構 社會局 強制執行

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