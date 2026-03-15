夫妻離婚36年 為了女兒再聯絡竟揭驚天祕密：孩子的爸不是他

南投一對夫妻離婚36年，兩人育有一女，由妻子扶養。男方近年經濟困頓，欲申請中低收入戶，因女兒在戶籍內而資格不符，聯繫前妻尋求解套，這才得知「孩子的爸不是他」，法院認定父女無血緣關係，判准女兒提出否認推定親子之訴。

判決書指出，這對夫妻在1982年結婚，兩人育有一女，後於1989年離婚，當時3歲女兒交由妻子扶養，雙方再無聯繫，女方之後也再婚，為免影響再婚後的夫妻感情，母女兩人對過去婚姻關係絕口不提，父女也從未再見面，形同陌路。

沒想到，這對無緣的夫妻離婚36年後，男方因經濟困頓向政府申請中低收入戶時，因戶籍內有女兒，且女兒名下有財產，導致他不符合中低收入資格，他為此聯繫前妻，盼將女兒戶籍遷出，或透過其他方式解套，讓他能符合申請資格。

女方得知前夫生活不寬裕決定幫忙，但卻告知前夫其實「孩子的爸不是你」，他與女兒並無血緣關係，也讓前夫和女兒去醫院做親子鑑定，DNA鑑定分析結果確定「排除兩人的親子關係」，女兒也為此到法院提出否認推定生父之訴。

南投地方法院法官認為，親子鑑定報告確認兩人無血緣關係，原告女兒在知悉鑑定結果2年內提起否認推定生父之訴，未超過民法第1063條第3項所規定的除斥期間，因此原告訴請否認被告母親前夫為其生父有理，應予准許。