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台中爸爸開惡劣玩笑...要兒子買麵包 傳訊「沒買到就殺了你」這下糗了

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

台中市六旬張姓男子在去年間除在家持菜刀恫嚇兒子之外，還傳訊給兒子，要兒子買起司片、麵包巧克力、薯片等物品，更恐嚇「沒買回來就殺了你」，張男兒子心生畏懼，報警提告，台中地院審理時，張男承認犯罪，辯稱「為了好玩」，依恐嚇危害安全罪，判拘役40天，可易科。

六旬的張姓男子在去年2月初，先在住家廚房持菜刀恐嚇兒子，揚言要對兒子不利，事隔6天後，張男又用通訊軟體LINE傳訊「起司片」、「麵包」、「巧克力」、「薯片」、「你沒買回來就殺了你」等語。

張男年約20多歲的兒子心生畏懼，擔心父親會真的對他不利，因此向台中市第六警分局提告。

檢警調查時，張男坦認犯案，與張男兒子的證述、LINE對話截圖、家暴通報表、家事聲請狀等資料相符，依恐嚇危害安全罪起訴，檢方聲請簡易判決處刑。

台中地院審結，認定張男與兒子是直系血親關係，具有家庭暴力防治法第3條第3款所定的家庭成員關係，張男涉犯是恐嚇危害安全罪，屬於家庭暴力防治法所稱的家庭暴力罪，但因家暴法對於家庭暴力罪，無科處刑罰規定，因此依刑法規定論科。

法官審酌，張男在去年2月3日、同年月9日，對兒子做出兩次恐嚇犯行，時間、地點密接，侵害法益同一，應論以接續犯一罪，因張男未與兒子達成和解，依法判張男拘役40天，可易科4萬元，仍可上訴。

台中市張姓男子涉嫌恐嚇兒子，台中地院判拘役。示意圖／本報資料照
台中市張姓男子涉嫌恐嚇兒子，台中地院判拘役。示意圖／本報資料照

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