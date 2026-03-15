公務車南來北往81次接送家人涉公器私用 泰山區農會總幹事獲判無罪

新北市泰山區農會總幹事曾瑞珍，涉嫌以公務車多次往返接送在基隆、新竹、林口上班或就學的丈夫和子女，以及前往宜蘭私人旅遊，遭檢方依背信罪起訴。新北地方法院審理後，認為泰山區農會對於總幹事公務車的使用及油料核銷並無明確規範，曾女確實有推展業務的需要，且無其他證據顯示其將公務車移作私用，判決曾女無罪。可上訴。

檢方指控，自2017年起擔任泰山區農會總幹事的曾女，涉嫌自2020年3月起至2023年3月間，頻繁駕駛公務車往返基隆、新竹、林口、宜蘭等地81次，事後再持加油發票向農會報帳請款，使泰山農會增加高速公路7286元的ETC通行費及油資23316元。

合議庭經傳喚新北市金山區農會吳姓總幹事、汐止區農會李姓總幹事、新竹縣竹北市農會馮姓總幹事及宜蘭縣三星鄉農會李姓總幹事，4人均證稱，曾女與自家農會常有農會或金融業務的往來，若是辦活動則假日較多，但沒有特別記錄來的次數、時間，或注意曾女來訪時開的是什麼車。

此外，合議庭也傳喚泰山區農會吳姓、江姓職員和黃姓總務，發現該農會對於總幹事使用公務車的用途、範圍，是否填寫派車單等，並無明確規範或限制，同時也不乏在下班時間或晚上載包括總幹事在內的農會首長外出，參加外縣市的農會餐敘或交流活動。至於過路費及油資都是待主管或總幹事核可後，依單據報帳。

合議庭認為，總幹事負責農會整體業務推展，需頻繁與各界人士往來，工作時間與公務性質難以比照一般職員明確劃分，不能逕行推論曾女只要是非周一至周五上班時間使用公務車，便是從事私人用途。

合議庭指出，縱使曾女未填寫派車單，也僅屬便宜行事的行政流程疏失，難以圖利罪相繩，因此在缺乏進一步證據證明曾女是將公務車移作私用下，僅用高速公路通行費和油資，難以論定其有違背、濫用職務以圖私利，因此判決無罪。