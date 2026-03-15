中鋼構工程師拒絕調動喊「我有懼高症」曠職超過3天被炒魷魚

在中鋼構任職9年的助理工程師去年因單位工作調整，被調至台積電楠梓廠擔任專案工程師，結果卻不願到新單位報到，還自稱有「懼高症」，因連續曠職超過3天，被中鋼構炒魷魚，工程師不滿提告爭取復職，法院審理後，認定工程師連新職工作內容都不清楚，也不確定是否真有懼高症，判他敗訴。可上訴。

判決指出，這名助理工程師自2017年11月起進入中鋼構任職，在工程處管理組擔任「員級」工務員，去年2月間，該單位調整後，人員均配置為「師級」，因此被調至台積電專案組擔任助理工程師，依規定需在去年4月9日到台積電工地報到。

但這名助工被調職後，認為工作從內勤變為外勤，與原工作性質不同，又需於高空作業，對於有懼高症的他非常困難，在調職令生效後都拒絕到工地上班，反而到原單位工作，最後中鋼構認為助工連續曠職，依規定將他解雇。

助工不滿，認為中鋼構解雇他違法，提起確認僱傭關係之訴，主張應回復他原有工作，且自去年7月起至復職日前，每月都要給付他員級薪資跟勞退金。

中鋼構挨告後反駁，稱台積電專案組助工薪資、津貼都未改變，助工還可申請膳雜費，且工作地點離他家也近，對他並無任何不利，調動合法合規，是對方未至現場瞭解實際工作情況還拒絕參加教育訓練，才依法解雇。

橋頭地院審理時，助工還提出懼高症診斷證明，但法官認為，該診斷書只是醫生依病患自述所記載，並無進一步診斷，難證明助工患有懼高症，且新職無須爬高或吊掛，助工未到新職了解工作內容就憑臆測拒絕上工，已構成曠職。

法官認為，中鋼構基於工作內容及考量這名助工對於專案管理工作的排斥，做出職務上的調動屬於企業經營的必須範疇，且新職的薪資、工作地點對他並無任何不利，助工請求無理，判決他敗訴，保不住工作。